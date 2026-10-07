Familia muere en mansión de Nueva Jersey en aparente homicidio-suicidio

La tranquilidad de una zona residencial de Skillman, Nueva Jersey, quedó quebrada por un hallazgo que ahora es investigado como un aparente homicidio-suicidio. Dentro de una mansión valuada en aproximadamente $1.7 millones de dólares fueron encontrados sin vida 3 integrantes de una misma familia.

Las víctimas fueron identificadas como David Grodnick, de 61 años; su esposa, Lora Grodnick, de 62; y la hija de ambos, Sloane Caroline Grodnick, de 24. Los 3 fueron localizados el 2 de octubre de 2026 en una propiedad de Wild Azalea Lane, en el condado de Somerset.

El caso comenzó a tomar forma un día antes, cuando las autoridades acudieron a la residencia después de recibir un reporte relacionado con el paradero de sus ocupantes. Los agentes tocaron a la puerta, pero no obtuvieron respuesta y abandonaron el lugar. Al día siguiente se realizó una nueva verificación de bienestar, con un desenlace muy distinto.

Un hallazgo dentro de la mansión

Agentes del Departamento de Policía del Municipio de Montgomery ingresaron a la vivienda y encontraron los cuerpos de Lora y Sloane en habitaciones diferentes. Ambas presentaban heridas de bala en la cabeza, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

David fue localizado en otra zona de la residencia. Presentaba una aparente herida de bala autoinfligida y tenía un arma de fuego en su poder. Personal de emergencias del Robert Wood Johnson University Hospital Somerset acudió al domicilio y declaró muertos a los integrantes de la familia.

La investigación posterior permitió establecer la clasificación de las muertes. El médico forense determinó que los fallecimientos de Lora y Sloane fueron homicidios, mientras que el de David fue considerado un suicidio.

El escenario permaneció bajo investigación de varias agencias. En la vivienda trabajaron integrantes de la Unidad de Delitos Graves de la Fiscalía del Condado de Somerset, policías de Montgomery, especialistas de la escena del crimen y personal de la Oficina del Médico Forense Regional del Norte de Nueva Jersey.

La Fiscalía del Condado de Somerset informó el 5 de octubre que la investigación continúa, aunque señaló que los homicidios de Lora y Sloane fueron considerados un incidente aislado y que no existe una amenaza para el público. Esa precisión es relevante para los vecinos de la zona, donde la presencia de investigadores convirtió una residencia privada en el centro de una investigación criminal de alto impacto.

Una familia vinculada a Princeton

David y Lora Grodnick, conocidos también como Lori, vivían junto a su hija en Azalea Lane. Antes de establecerse allí, habían residido en Princeton, una comunidad del centro de Nueva Jersey conocida por su universidad y por sus zonas residenciales.

David desarrollaba su carrera profesional en el sector inmobiliario. Era vicepresidente sénior y asesor de suscripción de Land Services USA, compañía en la que estaba especializado en operaciones relacionadas con bienes raíces comerciales.

La trayectoria de Sloane estaba vinculada al mundo del arte y el diseño. Se graduó de The Hun School of Princeton en 2020 y posteriormente estudió en el Savannah College of Art and Design, donde obtuvo su licenciatura en 2024.

Después continuó su formación en Rhode Island School of Design, conocida como RISD, donde ingresó a un programa de Maestría en Bellas Artes. Su perfil académico apuntaba así hacia una carrera creativa que apenas comenzaba a tomar forma.

Mucho antes de que su nombre apareciera en una investigación criminal, Sloane había recibido atención pública por una iniciativa solidaria. En 2011, cuando tenía apenas 9 años, organizó una colecta para ayudar a una niña de 8 años de Trenton que había sido víctima de abuso.

La actividad contó con el respaldo de su madre y de su grupo de Brownies. La familia reunió juguetes y otros artículos destinados a la menor, en un gesto que entonces puso el foco en la solidaridad de una niña con otra menor que atravesaba una situación especialmente difícil.

Ese episodio forma parte de la información pública disponible sobre Sloane y ofrece una imagen muy distinta a la del caso que ahora rodea a su familia. Su vida adulta, de acuerdo con los datos conocidos, estaba concentrada en sus estudios de arte y en su preparación profesional.

Los registros judiciales también muestran que David y Lora Grodnick aparecieron como demandantes en diferentes procesos legales. Entre ellos figura una demanda colectiva contra Johnson & Johnson relacionada con el benceno, además de otros procedimientos en los que estuvieron involucradas empresas como Capital One y Discover.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente un posible móvil que explique por qué Lora y Sloane fueron asesinadas ni qué circunstancias precedieron al suicidio de David. Tampoco se han divulgado detalles que permitan reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que los agentes encontraran los cuerpos.

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