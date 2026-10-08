EL Awards 2026: Arnulfo “AJ” Ramos

Arnulfo José Ramos, conocido como AJ Ramos, había cursado estudios de farmacéutica pero al final le pareció una carrera aburrida; entonces comenzó a estudiar leyes. Cuando iba en el tercer año de universidad, salió de fiesta con unos amigos, pero como uno de ellos trató de colarse al antro usando un brazalete que lo hacía pasar como un chico de 21 años cuando tenía 18, lo botaron del lugar.

AJ, para no dejarlo solo, lo acompañó al auto. Mientras esperaban a que el resto del grupo saliera de la fiesta, una rubia se acercó y les preguntó su opinión sobre una emisora nueva de reguetón. AJ respondió que le encantaba, sin saber siquiera de qué estación de radio se trataba.

Por alguna razón que AJ no se explica, le dijo a esa chica que quería trabajar en la estación de radio. La rubia le dio su tarjeta y le dijo que la llamara al lunes siguiente. AJ, sin embargo, no la llamó sino una semana después, demasiado tarde porque la chica ya había contratado a alguien. Pero él no se dio por vencido; no la dejó en paz hasta que le dio trabajo en el equipo de promociones en la primera estación de reguetón de Univision. Trabajó ahí cinco años y luego fue trasladado a Las Vegas, donde por dos años fue locutor.

Luego el joven de origen salvadoreño regresó a Nueva York, donde despegó su meteórica carrera. Fue personalidad de la radio, director de mercadeo y promociones, participó en programas de televisión y al mismo tiempo estudió una maestría en comunicaciones.

“Yo me considero polifacético porque soy ejecutivo, soy talento, soy personalidad de medios y más”, dijo.

AJ fue contratado en Spotify, el primer latino en Estados Unidos que trabajó para esa plataforma de música. Y desde hace siete años trabaja en Google y YouTube, donde es responsable de alianzas con artistas y sellos discográficos, música y cultura latina.

El año pasado, The Hollywood Reporter lo incluyó en su Latin Power List, donde figuran 46 de las personas más influyentes de la música y el entretenimiento a nivel mundial. AJ se codea con figuras de la talla de Lin-Manuel Miranda, Jennifer López y Bad Bunny.