EL Awards 2026: Brandon Nieves

En unos años, cuando se complete la construcción del 2 World Trade Center, en el Bajo Manhattan, el rascacielos tendrá por el resto de su historia un indeleble sello latino.

Pero no solo por las cientos de manos de hispanos que trabajan en la construcción de esta superestructura, sino porque Brandon Nieves, ingeniero de la Compañía de Construcción Turner y graduado del Manhattan College con una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Civil, es uno de los encargados principales de la obra.

Nieves es ingeniero jefe de superestructuras en el equipo de gestión de proyectos para el nuevo 2 World Trade Center, uno de los principales megaproyectos de rascacielos de la ciudad de Nueva York. En este puesto, apoya la planificación, coordinación y ejecución de la superestructura de la torre.

El amor de Nieves por la ingeniería fue un mero accidente. Cuando era pequeño soñaba con ser cirujano, abogado, arqueólogo o astronauta; pero un día, cuando estaba en la secundaria, sus padres lo llevaron con el abuelo, que tenía una casa que necesitaba muchas reparaciones.

“Así que tomé un martillo, ayudé y me gustó mucho”, dijo. “Desde ese momento supe que quería estar en la construcción, y que quería ser ingeniero porque podía dejar mi legado en forma física”.

Eso no fue lo único que determinó su destino. También la necesidad de no defraudar a sus padres, ambos discapacitados desde que Nieves era muy joven. Su madre tiene el lado derecho de su cuerpo paralizado debido a tres accidentes cerebrovasculares y su padre también quedó incapacitado debido a una caída. Tanto su hermano gemelo como él aprendieron de la adversidad desde muy chicos.

“Pero también cuidarlos fue lo más recompensable de nuestras vidas”, dijo.

En 2024, Nieves fundó The Hispanic Collective, donde también es director. Con esta organización busca conectar profesionales de distintas compañías para celebrar la cultura hispana e impulsar el desarrollo personal y profesional.

Es una de las formas en las que Nieves quiere devolver a su comunidad mucho de lo que como profesional ha recibido.

“Necesitamos unirnos para lograr el impacto que necesitamos en Nueva York y más allá”, dijo.