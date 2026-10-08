EL Awards 2026: Eduardo Castell

Socio Gerente - Grupo MirRam

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Crédito: Cortesía

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Por  Victoria Infante

Eduardo Castell creció en uno de los entonces barrios más pobres y con más problemas sociales de Nueva York, Washington Heights. A pesar de lo “bravo” de esa sección del Alto Manhattan, Castell nunca perdió la perspectiva, y en gran parte, sus padres tuvieron mucho que ver.

“Yo vi a mis padres trabajar tan duro”, dijo. “Había un punto en que mi papá tenía tres trabajos. Tenía un trabajo por la mañana; llegaba a las tres, se bañaba, comía, nosotros tratábamos de jugar con él un poco y salía a las cuatro y media y hasta las doce de la noche”.

Eso era de lunes a viernes. Los fines de semana trabajaba como guardia de seguridad en un hospital.

“Y eso tiene un efecto”, dijo. “Queremos darle honor a ese trabajo y a ese sacrificio. Queremos darles la recompensa [a nuestros padres]”.

Adicionalmente, Castell tuvo la fortuna de educarse en escuelas privadas, y eso le abrió las puertas para trabajar en el Banco de la Reserva Federal. Pero su verdadera vocación estaba en el servicio público, la política y el activismo, y eso lo descubrió cuando participó en protestas universitarias relacionadas con los asuntos de derechos de los latinos y los afroamericanos.

Su primer trabajo en Washington, D.C., fue con varios congresistas, entre ellos Nydia Velázquez, a quien le escribía los discursos y fue su director legislativo. De regreso a Nueva York con ella, trabajó en su oficina distrital. De ella aprendió lo que era el compromiso, la lucha y el apoyo a la comunidad latina.

Castell también trabajó para la ciudad de Nueva York como Vicecontralor, al tiempo que ayudaba a organizaciones sin fines de lucro y hacía campañas políticas. En 2010, los fundadores de MirRam, una empresa de consultoría estratégica y relaciones gubernamentales, lo invitaron a asociarse con ellos. Actualmente es Socio gerente de este grupo.

Desde ahí, Castell espera estar influyendo en la buena política y dar apoyo a organizaciones sin fines de lucro.

“Sin duda, es la culminación de muchos de esos diferentes capítulos de mi vida”, dijo. “Este es un capítulo de cierre perfecto”.

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