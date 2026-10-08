EL Awards 2026: Joseph Ayala

Joseph Ayala tenía 18 años cuando conoció al teniente Eddie Maldonado. Fue la persona que le aconsejó que hiciera los exámenes para entrar a la academia de policía. Ayala trabajaba como guardia de seguridad en el estadio de los Yankees.

“Ver a un latino en ese trabajo, un teniente, fue muy inspirador”, dijo. “Me motivó a tomar los exámenes”.

A los 22 años, no solo Ayala se estaba graduando de la Academia de Policía, también lo estaba haciendo uno de sus hermanos menores. Actualmente, todos los hombres de la familia son agentes del orden. Ayala es Detective de segundo grado del NYPD al igual que su hermano Kenneth. Joel es sargento del NYPD y Emmanuel es Sargento de la Policía de la Autoridad Portuaria.

Pero conocer a un teniente no fue la única inspiración de Joseph Ayala. Él dice que desde pequeño sintió la llamada al servicio público para devolver a la comunidad algo de lo que ha recibido a lo largo de su vida.

“Siempre he tenido eso en mí”, dijo Ayala, a pesar de que creció en El Bronx, en una área donde los chicos estaban constantemente acechados por las pandillas, las drogas y el crimen.

La clave de su salvación estuvo en la disciplina en casa y en las interacciones positivas que tuvo desde pequeño con la policía.

“Por eso es que estoy aquí”, dijo. “Ya tengo 18 años en el departamento de policía”.

Ayala, graduado del John Jay College of Criminal Justice, donde obtuvo una Licenciatura en Ciencias en Justicia Penal, se ha destacado en varios frentes; por ejemplo, entre 2009 y 2013, realizó junto a su hermano Kenneth, más de 500 detenciones, lo que se tradujo en una reducción de la delincuencia en El Bronx.

En 2022 fue promovido a Detective de segundo grado y actualmente está asignado a la División de Supresión de la Violencia con Armas de Fuego, donde dirige investigaciones complejas y de larga duración centradas en bandas callejeras violentas y armas de fuego ilegales.

Entre sus muchas condecoraciones está la Cruz de Combate, que obtuvo por haberse enfrentado a un agresor armado que acababa de asesinar a la familia de una detective del departamento.