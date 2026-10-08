MLB propone un cambio a la temporada regular y playoffs para 2027

Major League Baseball (MLB) anunció este jueves una serie de cambios que quiere implementar para la temporada regular y playoffs de cara a la negociación de contrato colectivo con la MLBPA.

Uno de los grandes cambios será que algunos de los equipos que lleguen a la postemporada podrían elegir al rival al que se enfrenten en la Serie Divisional y la Ronda de Comodín.

Además la Serie Divisional irá al mejor de siete juegos, en vez de definirse al mejor de cinco encuentros como está estipulado hasta esta temporada.

Otro de las modificaciones que sugirió MLB es reducir la cantidad de juegos de la temporada regular de 162 juegos a 154.

MLB has proposed returning to a 154-game Regular Season, best-of-seven Division Series, and opponent selection in the Wild Card and Division Series



Starting in 2029, shortening the season to a 154-game schedule would create a standard weekly off day benefiting player health, and? pic.twitter.com/Zp5zO6xSGr — MLB (@MLB) October 8, 2026

Elegir rival en playoffs de MLB

La postemporada podría tener grandes cambios luego de que el tercer equipo con el mejor récord, que haya ganado su división, podría elegir a qué rival se enfrenta entre los equipos que vayan al comodín.

La franquicia que termine con la mejor marca en la Liga Americana y la Liga Nacional podrá elegir a su rival en la Serie Divisional, algo que sería inédito en una postemporada de Grandes Ligas.

Uno de los elementos que relaciona a los equipos y la televisión es que reducirían los juegos en el día y dejar los juegos nocturnos en postemporada y brindar más descanso a los lanzadores.

MLBPA responde a la MLB

La Asociación de Peloteros se pronunció sobre los cambios que quiere implementar MLB y afirmó que estudiará la propuesta, aunque no acepta que dichas propuestas estén atadas a un tope salarial.

“La liga presentó hoy varias propuestas de programación. Estamos revisando estos materiales, incluidos los cambios propuestos al formato de los playoffs. Los jugadores darán su opinión sobre estas propuestas y responderemos en la mesa de negociación. Desafortunadamente, la liga dejó claro una vez más que todas sus propuestas dependen del acuerdo de los jugadores con un tope salarial, un sistema que socava los derechos y la compensación de los jugadores, así como sus otras propuestas anti jugadores”, escribió la asociación.

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