Los Rays barren a los Yankees y avanzan a la a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Los Tampa Bay Rays concretaron una contundente barrida en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) de la MLB al imponerse este miércoles por 4-3 a los New York Yankees en el Juego 3, disputado en el Yankee Stadium.

Con este triunfo, la novena de Florida selló su pasaje(ALCS), dejando eliminados a los Bombarderos del Bronx ante su propia afición.

El quiebre definitivo de la contienda se produjo en la parte alta de la sexta entrada, cuando el cubano Víctor Mesa Jr. descifró los envíos del abridor zurdo Max Fried para conectar un estacazo de dos carreras por el jardín derecho-central, rompiendo la paridad y colocando la pizarra 4-2 a favor de la visita.

Previamente, Ryan Vilade había mantenido en la pelea a la ofensiva de Rays con un cuadrangular solitario en el cuarto episodio.

El choque no estuvo exento de controversia. En el cierre del sexto acto, Anthony Volpe despachó un batazo profundo que inicialmente fue decretado como jonrón de campo; sin embargo, tras la revisión del video, los umpires revirtieron la decisión a doblete remolcador por interferencia de un espectador, lo que acortó la distancia a 4-3 pero privó del empate al conjunto neoyorquino.

A partir de allí, el mánager de Tampa Bay administró de forma impecable su relevo, empleando a Ian Seymour, Griffin Jax, Cam Booser, Kevin Kelly y Bryan Baker para colgar los ceros decisivos tras la salida del abridor Nick Martínez.

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