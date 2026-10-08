Tampa Bay Rays se burló de Yankees tras eliminarlos en Serie Divisional

Los Tampa Bay Rays derrotaron 4-3 a los Yankees de Nueva York este miércoles para eliminarlos y avanzar a la Serie de Campeonato y aprovecharon para burlarse en el Yankee Stadium.

Los Rays celebraron en el dugout visitante con la canción “New York, New York” en su versión interpretada por Frank Sinatra, tema que se escucha en el Yankee Stadium cuando los Bombarderos del Bronx obtienen la victoria.

Todos los jugadores en grupo cantaron al unísono “New York, New York” tras la victoria. Los Rays vuelven a una Serie de Campeonato luego de llegar a la Serie Mundial en 2020.

Rays are playing the Yankees' win song while celebrating in the away clubhouse pic.twitter.com/BNfSihE8Ia — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) October 8, 2026

Junior Caminero también envió mensaje a los Yankees

Junior Caminero, uno de los mejores jugadores de los Rays, también quiso dejarle un mensaje a los fanáticos de los Yankees tras la victoria en el Yankee Stadium este miércoles.

Durante una entrevista con Enrique Rojas de ESPN, Caminero aprovechó de burlarse con una frase que David Ortiz hizo famosa con “The Yankees lose”.

“¿Qué van a decir los Yankeestas ahora? Theeeeeee Yankees lose”, dijo Caminero en la entrevista luego de la victoria y barrida de los Rays.

Junior Caminero tiene mensaje a fanáticos de Yankees ???? pic.twitter.com/kIAMPJYUMS — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) October 8, 2026

Los Rays de Tampa Bay tendrán dos días de descanso y deberán aguardar a su rival en la Serie de Campeonato, que aún está por definirse entre los Chicago White Sox y los Cleveland Guardians.

White Sox y Guardians se enfrentarán este jueves en una serie que está 2-1 a favor de Chicago.

Los Medias Blancas podrían asegurar la clasificación con una victoria en el Rate Field o en caso de que Cleveland gane se mudaría al Progressive Field este sábado en un quinto juego decisivo.

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