Raúl Rangel responde a las críticas tras sus errores con México ante Estados Unidos

Raúl Rangel regresó a Guadalajara después de su participación con la Selección Mexicana y habló sobre las críticas que recibió tras su actuación en la derrota ante Estados Unidos. El arquero de Chivas fue señalado por dos errores que terminaron siendo determinantes en el resultado del partido.

A su llegada a la capital de Jalisco, el guardameta mexicano restó importancia a los cuestionamientos y aseguró que entiende que los errores forman parte de su profesión.

“Al final de cuentas, tranquilo. Es parte de una profesión y de la vida misma. Yo creo que se ha hecho mucho escándalo y más de lo que es. A todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y simplemente quedarme con eso”, declaró Raúl Rangel.

El ‘Tala’ tuvo una noche complicada frente a Estados Unidos. Durante el primer tiempo, el portero de Chivas dejó un rebote que fue aprovechado por el conjunto estadounidense para abrir el marcador. En la segunda mitad volvió a equivocarse al entregar el balón a Sullivan, quien aprovechó la oportunidad para marcar su primera anotación con la Selección Mayor.

"Se ha hecho MUCHO ESCÁNDALO, a todos nos pasa, todos nos hemos equivocado. Al final tengo el respaldo de Rafa y eso se aprecia"??



Raúl Rangel habla a su llegada a Guadalajara tras esta fatídica Fecha FIFA pic.twitter.com/kZD4PW4Sw2 — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

Rangel no vio minutos en México ante Chile

Rangel no disputó el siguiente amistoso de México ante Chile, pero antes del encuentro recibió el respaldo público de Rafael Márquez. El entrenador salió en defensa del guardameta después de las dos acciones que provocaron críticas.

El portero también valoró el apoyo recibido por parte del cuerpo técnico y destacó la importancia de contar con la confianza de su entrenador.

“Un respaldo y es algo que se aprecia de tu director técnico”, expresó Rangel sobre las palabras de Márquez.

Ahora, el arquero volverá a concentrarse en Chivas de cara al regreso de la Liga MX. El conjunto rojiblanco tendrá por delante una nueva etapa del torneo, mientras Rangel buscará dejar atrás la actuación ante Estados Unidos y recuperar su mejor versión bajo los tres postes.

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