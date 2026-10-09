Cristiano Ronaldo alcanzó los 980 goles en triunfo de Al Nassr contra Al Draih

El astro portugués Cristiano Ronaldo rompió una racha de 30 días sin convertir, ya que fue el encargado de abrir el camino de la goleada 3-0 de Al Nassr contra Al Draih por la fecha 8 de la Liga de Arabia Saudita.

El atacante de 41 años solo demoró 22 minutos en romper la paridad en el Alawwal Park de Riad. Kingsley Coman encaró desde la banda derecha hacia el medio y sacudió un zurdazo en la puerta del área, que fue rechazado débilmente por el arquero Waleed Abdullah. Y en el rebote apareció CR7 con un potente derechazo para dejar sin chances al guardameta.

El gol 980 en la carrera de Cristiano Ronaldo.



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De esta manera, el Bicho alcanzó los 980 tantos y quedó a 20 gritos de alcanzar las cuatro cifras, un hito sin precedentes en el fútbol mundial. No marcaba desde el 9 de septiembre pasado durante el triunfo 2-1 a Abha.

Arropado por la afición de Al Nassr

La afición de Al Nassr mostró su respaldo absoluto para la gran figura del equipo con diferentes gestos. Antes del saque inicial se expuso una bandera detrás de uno de los arcos con un claro mensaje: “La grandeza se gana”. Además, CR7 fue ovacionado por los fanáticos durante el minuto 7, el histórico dorsal que utiliza en su camiseta.

La goleada se completó con las anotaciones de Samú Costa y Kingsley Coman para que Al Nassr volviera a la competencia de la mejor manera, luego de que había comenzado el receso con una dura derrota 4-0 ante Al Ain por la Champions Asiática.

La anotación de Cristiano Ronaldo lo llevó a tomar distancia de Lionel Messi en la pelea por consolidarse como el máximo artillero histórico de este deporte. La Pulga marcó frente a Benín en su despedida de la selección argentina para alcanzar los 932 gritos en 1.178 encuentros como futbolista profesional y está a disposición del Inter Miami, que jugará este sábado desde las 20:30 (hora argentina) contra DC United en la Florida por la MLS. Ambos quedaron separados por 48 tantos.

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