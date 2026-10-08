Cristiano Ronaldo regresó al Al Nassr con “la moral muy alta”, según Postecoglou

Ange Postecoglou, director técnico de Al Nassr, salió al paso de las controversias en torno a Cristiano Ronaldo asegurando que el astro portugués se reincorporó a los entrenamientos del club con “la moral muy alta” y enfocado plenamente en los objetivos del equipo.

En conferencia de prensa, el estratega australiano fue cuestionado por el ruidoso abandono del delantero de la concentración lusa tras su enfrentamiento con el seleccionador Jorge Jesus, optando por mantener distancia del conflicto internacional.

“Ronaldo ha jugado para nosotros con compromiso total y su moral es muy alta. Soy su técnico en Al Nassr ahora y es una gran incorporación para nuestro equipo. Habiendo dirigido a una selección (Australia) durante cuatro años, no me gusta cuando los entrenadores de clubes opinan sobre selecciones, así que no voy a comentar sobre eso. Ronaldo volvió y está listo para jugar”, enfatizó el extécnico de Tottenham.

El conflicto detonó tras la victoria de Portugal sobre Noruega en la Nations League, donde el atacante acusó a Jorge Jesus de “faltarle el respeto” al hacerlo calentar sin darle minutos.

Aunque el capitán luso ofreció disculpas a la afición en un comunicado posterior manifestando su deseo de despedirse sobre el césped, supeditó su retorno a que se produzca un cambio en la dirección técnica del combinado nacional. En el plano de clubes, el ‘7’ registra tres tantos en seis partidos en la presente Saudi Pro League, donde Al Nassr busca revalidar el título conquistado el curso pasado.

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