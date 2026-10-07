Cristiano a Messi: “Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina”

Un día después de que Lionel Messi vistiera por última vez la camiseta albiceleste en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante Benín, Cristiano Ronaldo acudió a sus redes sociales para expresar su admiración y rendir tributo a la trayectoria del capitán campeón del mundo en Qatar 2022.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, comentó el delantero luso en Instagram, en un mensaje dirigido al 10 del Inter Miami que generó millones de interacciones en cuestión de minutos.

El cruce virtual selló un momento de tregua y camaradería entre los dos futbolistas que protagonizaron la rivalidad individual más prolífica de la historia del fútbol moderno durante más de una década en el Real Madrid y el FC Barcelona.

La despedida de Messi de la escuadra nacional marca el final de una etapa dorada de más de 23 años y cuatro títulos conquistados, situando la atención del fútbol internacional en los homenajes posteriores a su salida.

Mientras el rosarino enfoca su etapa final en el balompié de clubes, Cristiano Ronaldo atraviesa un momento de distanciamiento de la concentración portuguesa tras sus discrepancias con Jorge Jesus, en medio de la marcha perfecta de Portugal en la UEFA Nations League.

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