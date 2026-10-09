Futbolista neerlandés Xavi Simons se inscribió en un curso de Harvard

Xavi Simons ha decidido transformar un revés físico en una oportunidad de crecimiento académico y empresarial. El atacante neerlandés del Tottenham Hotspur confirmó su inscripción en un programa ejecutivo de negocios de la Universidad de Harvard, aprovechando el tiempo de inactividad mientras se recupera de la grave rotura de ligamento cruzado que sufrió el pasado mes de abril.

“Vuelvo a la escuela. Durante mi recuperación he intentado usar mi tiempo de la mejor manera posible. El fútbol sigue siendo mi principal objetivo, pero quiero entender mejor la parte del negocio y seguir desarrollándome como persona“, compartió el internacional neerlandés en sus canales oficiales tras visitar el campus universitario en Boston en medio de su proceso de rehabilitación en territorio estadounidense.

El futbolista de 23 años se matriculó en un curso diseñado para deportistas enfocado en potenciar competencias comerciales y de gestión en la industria del entretenimiento y el deporte.

Con esta decisión, Simons se suma a una lista de atletas de élite que han optado por la formación en la prestigiosa institución norteamericana, siguiendo la estela de figuras como la extenista número uno del mundo Victoria Azarenka o el centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, quien también cursó un programa especializado en medios, entretenimiento y deporte.

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