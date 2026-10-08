Lionel Messi reafirma su adiós y agradece a la afición argentina: “Ya está todo dicho y hecho”

Lionel Messi puso punto final a su legendario recorrido con la Selección Argentina. Este jueves, el atacante de 39 años acudió nuevamente a sus plataformas digitales para dirigir un último mensaje de gratitud al público albiceleste tras el homenaje recibido el pasado martes en el Estadio Monumental, acompañando la publicación con una fotografía donde sostiene la elástica número 10 serigrafiada con la palabra “Gracias”.

“Las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina. Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho”, manifestó el rosarino, reconociendo el impacto emocional que supone cerrar más de dos décadas en la estructura nacional.

Tras haber dejado su huella en seis Copas del Mundo, el ’10’ del Inter Miami concluye su etapa como el internacional con más presencias (208) y máximo anotador histórico (126) del seleccionado tres veces campeón del mundo.

El adiós se escenificó en el marco de la victoria 3-0 frente a Benín, donde convirtió uno de los tantos antes de ser homenajeado por la AFA con un despliegue de fuegos artificiales, música y drones. “Dejar la selección será un dolor muy grande, pero estoy convencido de que es la decisión correcta. Los voy a extrañar siempre”, concluyó el astro, cerrando el capítulo más laureado del fútbol argentino contemporáneo.

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