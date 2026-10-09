Hansi Flick sobre Lamine Yamal: “Será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya”

Hansi Flick deshizo elogios hacia la figura de Lamine Yamal en la antesala del compromiso liguero del FC Barcelona ante el Getafe. Durante la rueda de prensa previa al duelo de este sábado en el Camp Nou, el estratega alemán ensalzó el impacto del extremo de Rocafonda y su constante ambición sobre el terreno de juego, llegando a catalogarlo en el umbral más alto del fútbol.

Pese a la importante acumulación de minutos con el combinado nacional, Flick anticipó que Yamal perfila como titular frente a la escuadra azulona.

“Su nivel es fantástico, tanto en el club como con la selección española. Con su actitud, su mentalidad y su voluntad de mejorar cada día, será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya. Va por el camino correcto y estoy muy contento con su rendimiento”, afirmó el entrenador germano, quien presenció en directo las actuaciones del joven atacante durante la reciente ventana internacional de la Liga de las Naciones en Londres.

El preparador azulgrana enfatizó la capacidad de recuperación física que poseen talentos precoces como el propio Yamal o el central Pau Cubarsí, argumentando la importancia de administrar sus minutos en cancha de forma progresiva sin frenar su notable inercia competitiva.

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