Primer equipo del Levante cita a entrenamiento a la joya de 14 años Diego Moyano

La apuesta por la juventud alcanza un nuevo hito en Orriols. El entrenador del Levante, Luís Castro, volvió a acaparar los focos del fútbol español este jueves al citar en la sesión de entrenamiento del primer equipo a Diego Moyano, un prometedor defensa diestro de la cantera ‘granota’ nacido en marzo de 2012 y de tan solo 14 años. La llamada del técnico portugués, adelantada por Marca y confirmada por la Agencia EFE, consolida el proyecto de integración directa de las joyas del fútbol base en la dinámica de LaLiga EA Sports.

Moyano, internacional con las categorías inferiores de la selección española, viene de coronarse campeón de España sub-14 con la selección de la Comunitat Valenciana, reafirmándose como uno de los zagueros con mayor proyección en el fútbol formativo regional y nacional. Su irrupción junto a la plantilla principal ratifica la línea de trabajo marcada por Castro desde el arranque del curso.

Esta decisión se suma al precedente sentado en la jornada inaugural del campeonato frente al Espanyol, donde el estratega luso hizo debutar al atacante Marc Santos. Al saltar al césped con 15 años y 288 días, Santos se convirtió en el tercer futbolista más joven en estrenarse en la historia de la Primera División española y el más precoz en los registros del Levante, club en cuya dinámica del primer equipo se mantendrá durante todo el curso.

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