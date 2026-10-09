Marco Rubio insta a acelerar la reforma del CNE para elecciones libres en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este viernes a la opositora venezolana Dinorah Figuera y pidió acelerar los avances en materia de libertades políticas y reforma electoral como parte del diálogo entre sectores de la oposición y el chavismo impulsado por la administración de Donald Trump.

“De cara a la próxima ronda de conversaciones, que comienza el 14 de octubre, el secretario instó a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral, lo que sentaría las bases para elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio y Figuera, quien encabeza las conversaciones en representación de un bloque opositor, también reafirmaron su compromiso de aprovechar el proceso para impulsar un cambio democrático duradero en Venezuela.

La opositora presidió la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015 y ahora participa en el diálogo con el chavismo como contraparte de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, no participa en las conversaciones y permanece fuera de Venezuela.

Rubio destaca avances del diálogo

Durante el encuentro, Rubio elogió el “valiente liderazgo” de Figuera y destacó los avances alcanzados durante las dos primeras rondas de conversaciones, iniciadas en agosto.

Entre los resultados mencionó el trabajo para avanzar hacia una Corte Suprema de Justicia independiente, la liberación de más de 1,200 presos políticos, el levantamiento de restricciones sobre varias páginas web de medios de comunicación y la reforma de la Ley contra el Odio, una normativa utilizada por las autoridades venezolanas para procesar y perseguir a ciudadanos y periodistas.

El secretario de Estado insistió en que el proceso debe incluir a todos los sectores de la sociedad venezolana y conducir a elecciones libres y democráticas.

“Sin duda tiene que resultar en elecciones libres y democráticas”, afirmó Rubio ante periodistas. Añadió que el objetivo no debe limitarse a organizar comicios, sino también a crear las instituciones necesarias para preservar la democracia.

“Este esfuerzo tiene nuestro apoyo, el de los más altos niveles del Gobierno norteamericano”, señaló.

Figuera, por su parte, agradeció a Estados Unidos por haber abierto “este camino de esperanza para Venezuela” el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas a Nicolás Maduro.

La opositora calificó el proceso de diálogo como un esfuerzo “posible” y destacó el acompañamiento de Washington. También agradeció las inversiones estadounidenses en el sector petrolero venezolano realizadas después de la captura de Maduro.

Reforma del CNE, Tribunal Supremo y oro venezolano

El Departamento de Estado indicó que la próxima ronda, prevista para comenzar el 14 de octubre, tendrá entre sus asuntos la culminación del proceso de selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la reforma del Consejo Nacional Electoral.

Las conversaciones también abordarán la recuperación del oro venezolano que permanece resguardado en el Reino Unido.

El diálogo se desarrolla mientras la administración Trump enfrenta críticas de sectores que cuestionan que su política hacia Venezuela priorice los intereses petroleros por encima de una transición democrática.

En septiembre, Trump se reunió en Nueva York con Delcy Rodríguez, en un encuentro que tuvo lugar después del acuerdo petrolero mediante el cual Estados Unidos asumió el control de una parte de las reservas de crudo venezolanas.

Mientras tanto, el equipo de Machado sostiene que las autoridades venezolanas han impedido en siete ocasiones su regreso al país por vía aérea y marítima, incluidas tres desde Panamá.

Las últimas elecciones presidenciales venezolanas se celebraron el 28 de julio de 2024. El Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro sin publicar las actas de votación, mientras la oposición denunció fraude y reivindicó la victoria de Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado.

Sigue leyendo:

• Juez niega a Cilia Flores en la libertad bajo fianza y arresto domiciliario

• Maduro y su esposa se enfrentarán a nuevos cargos por presuntas torturas a estadounidenses, según CNN

• María Corina Machado respalda a María Elvira Salazar para su reelección al Congreso de EE.UU.