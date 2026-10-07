Maduro y su esposa se enfrentarán a nuevos cargos por presuntas torturas a estadounidenses, según CNN

El caso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podría ampliarse esta misma semana con nuevos cargos por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela, según una exclusiva de CNN.

Fiscales de Nueva York evalúan presentar acusaciones relacionadas con más de una docena de estadounidenses que permanecieron bajo custodia del gobierno venezolano durante los años en que Maduro estuvo al frente del régimen.

El anuncio podría producirse tan pronto como este jueves, de acuerdo con varias personas familiarizadas con la investigación citadas por la cadena.

La investigación no se limitaría a Maduro y Flores. Los fiscales también han considerado imputar a otras personas que presuntamente participaron en los abusos contra los ciudadanos estadounidenses, según una fuente conocedora del caso.

La posible ampliación de la causa llega mientras Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York después de haber sido capturados en enero durante una operación militar estadounidense en Caracas. Ambos se declararon inocentes de los cargos que ya enfrentan, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, y continúan bajo custodia sin derecho a fianza.

Flores tiene prevista una audiencia este jueves. Su defensa buscará que pueda permanecer bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso.

Testimonios que forman parte del trasfondo de la investigación

Las acusaciones que podrían incorporarse al caso tienen como antecedente los relatos de estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela y denunciaron haber sufrido graves abusos.

Entre ellos están Matthew Heath y Osman Khan, según CNN, quienes fueron liberados en octubre de 2022 mediante un intercambio de prisioneros. Posteriormente, ambos alegaron en una demanda que durante su encarcelamiento fueron sometidos a descargas eléctricas, amenazas de violencia sexual, aislamiento y métodos destinados a provocarles sufrimiento físico.

Heath, un antiguo integrante de la Infantería de Marina estadounidense, afirmó además que intentó quitarse la vida durante su detención.

Los testimonios de los llamados CITGO 6 constituyen otro de los antecedentes relevantes. Los seis ejecutivos petroleros estadounidenses fueron detenidos en Venezuela en 2017 y permanecieron encarcelados durante casi cinco años. Tres de ellos —Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano— han declarado que fueron víctimas de tortura.

La DGCIM, señalada por Naciones Unidas

Parte de estos estadounidenses estuvo recluida en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo que aparece señalado en investigaciones internacionales por abusos contra personas detenidas por motivos políticos.

Un informe de Naciones Unidas documentó que la DGCIM utilizaba de manera recurrente métodos de tortura contra detenidos. Entre las prácticas descritas figuraban golpes, descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual, privación de alimentos y agua y exposición a temperaturas extremas.

Según el informe, esos métodos tenían como objetivos obtener información o confesiones, además de intimidar y castigar a los detenidos.

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