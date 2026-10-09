Murió a los 86 años Mike Ditka, leyenda de la NFL

Mike Ditka, el legendario exentrenador de los Chicago Bears y el primer ala cerrada en ser incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, falleció a los 86 años, según anunció su familia este viernes.

Ditka alcanzó notoriedad nacional tras llevar a los Bears de 1985 —un equipo que contaba con la que posiblemente fuera la mejor defensa en la historia de la NFL— a ganar el único título de Super Bowl de la franquicia.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre, abuelo y amigo, Mike Ditka”, declaró su familia en un comunicado. “Si bien el mundo conocía a Mike como un jugador del Salón de la Fama, un entrenador legendario y el líder del equipo de los Chicago Bears campeón del Super Bowl XX, nosotros lo conocíamos como el corazón de nuestra familia.

The NFL is deeply saddened by the passing of Hall of Fame coach and tight end, Mike Ditka.



Our thoughts are with his family and loved ones. ?? pic.twitter.com/H9cMGPc8ln — NFL (@NFL) October 9, 2026

“Extrañaremos a Mike inmensamente y lo recordaremos por siempre”.

Reconocido por todas las organizaciones de NFL

Conocido por su temperamento apasionado, Ditka a menudo chocaba con miembros del equipo de 1985, incluidos el quarterback Jim McMahon y el coordinador defensivo Buddy Ryan; sin embargo, los Bears lograron un récord de 15-1 en la temporada regular y derrotaron fácilmente a los New England Patriots por 46-10 en el Super Bowl XX.

Contratado en 1982 por su antiguo entrenador y fundador de los Bears, George Halas, Ditka llevó al equipo a los playoffs en siete ocasiones durante sus 11 temporadas y disputó el partido por el campeonato de la NFC tres veces.

Player. Coach. Legend.



Mike Ditka embodied the spirit of Chicago and will be deeply missed. — Chicago Bears (@ChicagoBears) October 9, 2026

Seleccionado por los Bears en el quinto puesto general del draft de la NFL de 1961, Ditka ganó el premio al Novato del Año tras convertirse en el primer tight end en superar las 1,000 yardas de recepción. Jugó seis años con los Bears, dos con los Philadelphia Eagles y cuatro con los Dallas Cowboys. Ditka formó parte del equipo de los Bears campeón de la NFL en 1963 y del plantel de los Cowboys que ganó el Super Bowl VI. Fue el primer ala cerrada en ser incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, ingresando en 1988.

Los Bears despidieron a Ditka tras la temporada de 1992, pero él regresó a la actividad con los New Orleans Saints en 1997. Sin embargo, no logró repetir el éxito que tuvo en Chicago, registrando un balance de 15 victorias y 33 derrotas durante sus tres temporadas en New Orleans.

La etapa de Ditka en Nueva Orleans se recuerda principalmente por el traspaso que llevó al running back Ricky Williams a los Saints. New Orleans cedió ocho selecciones del draft —incluidas dos de primera ronda— a Washington a cambio del derecho a ascender en el orden de elección y seleccionar a Williams en el quinto puesto general en 1999.

The New Orleans Saints organization mourns the passing of NFL icon Mike Ditka, who passed away today at the age of 86. We extend our deepest condolences to the Ditka family, his loved ones, and the generations of fans who were inspired by his unforgettable presence in our sport.? pic.twitter.com/2otlD531k6 — New Orleans Saints (@Saints) October 9, 2026

Analista en NFL

Tras su carrera como entrenador, Ditka trabajó como analista, primero en NBC y posteriormente en ESPN. Formó parte del programa “Sunday Morning Countdown” de ESPN entre 2006 y 2015.

Originario de Aliquippa, Pensilvania, y nacido el 18 de octubre de 1939, Ditka destacó en tres deportes (fútbol americano, baloncesto y béisbol) durante su etapa en la Universidad de Pittsburgh (Pitt) y optó por dedicarse profesionalmente al fútbol americano al finalizar sus estudios universitarios.

Como ala cerrada, Ditka lideró a Pitt en recepciones durante cada una de sus tres temporadas en el equipo universitario (1958-1960) y fue seleccionado unánimemente para el equipo All-America en 1960.

Tras su carrera como jugador, Ditka pasó nueve temporadas como entrenador asistente de Tom Landry en Dallas, antes de que Halas lo eligiera para reemplazar a Neil Armstrong al finalizar la temporada de 1981.

Ditka sufrió dos infartos —uno de ellos en 1988, cuando dirigía a los Bears—, así como un derrame cerebral leve en 2012.

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