Jed York, dueño de 49ers, suspendido tras su arresto en una redada contra la prostitución

La NFL suspendió a Jed York, propietario principal de los San Francisco 49ers, por seis partidos y le impuso una multa de $500,000 luego de determinar que violó la política de conducta personal de la liga tras su arresto en Ohio en un operativo contra la prostitución.

York ya cumplió parte del castigo. El empresario no asistió a los tres primeros partidos de la temporada ni a las reuniones de la liga, por lo que la NFL contabilizó esos encuentros como parte de su suspensión.

Podrá regresar a sus funciones el 20 de octubre, después del partido que San Francisco disputará el 19 de octubre contra Washington.

Just in: San Francisco 49ers principal owner Jed York has been suspended for six regular-season games and fined $500,000 for violating the NFL’s Personal Conduct Policy. — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 2, 2026

El arresto de Jed York en Ohio

York fue detenido en agosto en un parque de casas móviles de East Palestine, Ohio, durante una operación realizada por el Mahoning Valley Human Trafficking Task Force. De acuerdo con las autoridades, había respondido a un anuncio en internet y acudió al lugar con la intención de pagar por mantener relaciones sexuales.

Inicialmente fue acusado de ejercer la prostitución, pero los fiscales modificaron posteriormente ese cargo por conducta desordenada. York también se declaró no culpable de un cargo relacionado con la posesión de herramientas criminales, debido al uso de su teléfono para responder al anuncio en línea.

Como parte del proceso judicial, recibió una condena de un día de cárcel, cumplido con el tiempo que ya había permanecido detenido, y una multa de $1,150. Además, los $160 que le fueron incautados durante el operativo fueron destinados posteriormente al grupo de lucha contra la trata de personas.

York acepta la sanción de la NFL

Después de conocer la decisión de la liga, York emitió un comunicado en el que aceptó la suspensión y se disculpó con su familia, los jugadores, entrenadores, empleados y aficionados de los 49ers.

La suspensión no contempla cambios en la operación deportiva de los 49ers. El entrenador Kyle Shanahan indicó que él y el gerente general John Lynch continuarán tomando las decisiones relacionadas con el equipo, como lo han hecho habitualmente.

York asumió el control diario de los 49ers en 2008 y se convirtió en el propietario principal en 2024. Bajo su gestión, San Francisco ha disputado tres Super Bowls, aunque no consiguió conquistar ninguno de esos títulos.

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