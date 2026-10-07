Odell Beckham Jr. recibe nueva oportunidad al firmar con los Vikings

Odell Beckham recibe una nueva oportunidad de regresar a la NFL, tras ser despedido por los New York Giants, al pactar con los Minnesota Vikings y estará con el equipo de práctica.

Los Vikings (4-0) ocupan el último lugar de la NFL en yardas por pase. El receptor estrella Justin Jefferson se perdió el último partido por un esguince de tobillo.

El regreso de Beckham a los Giants este año, a los 33 años, tras haber estado fuera del fútbol americano desde 2025, duró tres partidos, con tan solo un pase dirigido hacia él y ninguna recepción. Beckham cumplió una suspensión de seis partidos el año pasado por dar positivo en un control antidopaje y, posteriormente, no fichó por ningún equipo.

Breaking: The Vikings are signing veteran WR Odell Beckham Jr. to their practice squad, a source told @RapSheet. pic.twitter.com/67vZxJV237 — ESPN (@espn) October 7, 2026

Beckham Jr. jugó allí bajo las órdenes del actual entrenador de los Vikings, Kevin O’Connell, quien era coordinador ofensivo de los Rams. Beckham logró 21 recepciones para 288 yardas y dos touchdowns en cuatro partidos durante los playoffs de ese año.

Previamente, los Vikings habían fichado al veterano Jauan Jennings como WR3, por detrás de Jefferson y Jordan Addison; sin embargo, Jennings se perdió un partido por motivos personales y, en los otros tres encuentros, solo ha logrado dos recepciones para un total de nueve yardas tras cuatro intentos de pase dirigidos a él.

Bills perdió el invicto en último partido de NFL

Los Buffalo Bills perdieron este domingo su condición de invictos en la NFL al ser remontados en casa por los New England Patriots, mientras que Los Ángeles Rams asaltaron el campo de los Philadelphia Eagles y los Baltimore Ravens triunfaron contra los Tennessee Titans, con susto incluido por la lesión de tobillo sufrida por Lamar Jackson.

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