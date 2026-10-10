Automatización de Walmart eleva hasta $550,000 al mes el gasto eléctrico en su plan para reemplazar trabajadores con robots

Walmart enfrenta obstáculos técnicos y mayores costos en su plan multimillonario para automatizar cerca de 200 instalaciones logísticas en Estados Unidos, según un reporte del Wall Street Journal.

Los robots tropiezan con cajas, pavos congelados y bolsas grandes de alimento para perros. A cambio, la factura eléctrica mensual de algunos almacenes automatizados pasó de unos $250,000 a $800,000 o más. Este incremento de al menos $550,000 podría retrasar los ahorros que la compañía espera obtener y modificar miles de empleos mediante la automatización.

La empresa sostiene que la tecnología permitirá procesar más mercancía, reducir la frecuencia de productos agotados y operar con menos trabajadores de almacén. Sin embargo, la transición todavía depende de personas para actividades específicas como descargar camiones, manipular artículos difíciles y mantener sistemas que pueden detenerse por problemas tan comunes como la acumulación de polvo.

El robot tampoco puede con todo

El centro de distribución de Brooksville, Florida, funciona como campo de prueba de Walmart y ya mueve con procesos automatizados aproximadamente el 80% de su inventario. El 20% restante incluye televisores de pantalla grande y bolsas voluminosas de comida para perros que requerirán asistencia manual en el futuro previsible.

Los problemas de manejo también afectan productos estacionales. En un almacén automatizado de comestibles en California, los brazos robóticos no manejaron correctamente pavos congelados grandes antes del Día de Acción de Gracias, por lo que Walmart tuvo que apoyarse en instalaciones cercanas para abastecer las tiendas, según el reporte.

“Estamos atravesando una fase de máxima complejidad”, reconoció Rob Montgomery, responsable de operaciones de la cadena de suministro de Walmart en Estados Unidos. Su responsabilidad es supervisar el proceso de automatización echado a andar en la mayoría de los cerca de 200 edificios logísticos de la empresa.

Una caja obliga a cambiar operaciones

El proceso conocido como ‘breakpack’ exige abrir cajas y separar artículos para enviarlos individualmente. La tarea resulta sencilla para una persona, pero las dimensiones de las cajas utilizadas durante más de 20 años han causado problemas de manejo en los nuevos sistemas.

Walmart decidió reemplazarlas por cajas 1.5 pulgadas más bajas, con un costo cercano a $1 cada una, y deben cerrarse con cinta adhesiva. Ese paso añade trabajo y gasto en el almacén, aunque la empresa espera recuperar el costo con una reposición más rápida en las tiendas.

Phillip McIlrath, gerente de un almacén de ropa de Indiana, describió el cambio como “un ajuste menor”, aunque reconoció que altera de forma importante la rutina de los empleados. Montgomery sostuvo que las nuevas cajas reducirán el tiempo de colocación de productos y, con ello, los costos laborales.

El gasto en electricidad también borra el ahorro

La automatización también elevó los gastos fijos. La factura eléctrica de algunas instalaciones automatizadas de comestibles alcanza $800,000 o más durante los meses de mayor actividad, frente a los cerca de $250,000 cuando operaban principalmente con trabajo manual, de acuerdo con fuentes anónimas citadas por el Journal.

La diferencia llega a $550,000 mensuales en determinadas instalaciones. La compañía no publicó un promedio nacional ni confirmó directamente esas facturas.

Por su parte, Symbotic, fabricante de los sistemas, reconoció que alrededor de 5% de los robots permanecen en reparación en un momento determinado. El dato mejoró frente a menos de 10% el año anterior, aunque una avería puede interrumpir varias etapas conectadas.

Los empleos no desaparecerían de golpe

Hasta ahora, Walmart es uno de los principales empleadores del país, con más de 140,000 trabajadores de almacén. Sus ejecutivos esperan que la automatización reduzca con el tiempo la cantidad de empleados necesarios, pero sostienen que no harán falta despidos masivos porque esos centros registran una alta rotación laboral.

“Todavía necesitamos personas para descargar los remolques”, afirmó Montgomery. La compañía también requerirá empleados que supervisen y reparen los sistemas, por lo que parte del trabajo podría desplazarse desde levantar cajas hacia mantenimiento, ingeniería y control tecnológico.

Eso no significa que todos los puestos estén protegidos. Si trabajas en almacenamiento o distribución, te conviene revisar capacitaciones en mantenimiento industrial, electricidad, controles automatizados y seguridad; Walmart ya publica vacantes técnicas que exigen experiencia reparando equipos automáticos.

Walmart sostiene su apuesta por la automatización

En 2023, Walmart calculó que la automatización podría reducir aproximadamente 20% el costo promedio por unidad. También proyectó que 65% de sus tiendas serían abastecidas mediante instalaciones automatizadas y que 55% del volumen de centros de comercio electrónico pasaría por esos sistemas.

Para agosto de 2026, más de 65% de las tiendas recibían alguna mercancía procesada automáticamente y más de 50% del inventario de comercio electrónico circulaba por sistemas automatizados. La empresa se acercó a sus objetivos, aunque todavía no resolvió cómo automatizar el manejo de los artículos más pesados ni las interrupciones técnicas.

Walmart prevé que el gasto en automatización alcance su punto máximo entre 2026 y 2027. Su informe anual confirma que seguirá invirtiendo en tecnología, cadena de suministro y trabajadores para ampliar márgenes y mejorar los rendimientos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los costos de automatización en Walmart

¿Walmart reemplazará inmediatamente a sus trabajadores con robots?

No. La compañía necesitará menos empleados de almacén con el tiempo, pero todavía requiere personas para descargar camiones, manipular productos complejos y reparar los sistemas.

¿Cuántas instalaciones está automatizando Walmart?

La transición se aplica en la mayoría de sus cerca de 200 edificios logísticos en Estados Unidos. El informe anual enumera 192 instalaciones de distribución nacionales.

¿Por qué los robots no manejan ciertos productos?

El tamaño, el peso y la forma dificultan su procesamiento. Televisores grandes, bolsas de alimento para perros y pavos congelados han requerido intervención humana.

¿La automatización ya redujo los costos?

Walmart espera lograr ahorros futuros, pero determinadas instalaciones enfrentan mayores facturas eléctricas, costos de mantenimiento y cambios de embalaje durante la transición.

¿Qué habilidades podrían conservar empleos?

El mantenimiento de equipos, la electricidad industrial, la ingeniería de automatización y la supervisión de sistemas ganarán importancia conforme disminuyan algunas tareas manuales.

Conclusión

La prueba decisiva para la automatización de Walmart llegará cuando intente convertir avances aislados en ahorros consistentes en toda su red. Si la tecnología no supera los costos energéticos, las averías y los productos difíciles de mover, la empresa necesitará mantener la intervención humana por más tiempo de lo previsto.

Si lo logra, los trabajadores tendrán menos tiempo para adquirir las habilidades que exigirán los nuevos almacenes.

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