Walmart registra su peor crecimiento en ventas en 6 años y lanza una alerta al consumidor

Walmart reportó este jueves 20 de agosto su crecimiento de ventas comparables más lento en más de seis años en Estados Unidos. El informe provocó que sus acciones cayeran 8.9%, de $114.30 a $104.12 por título, una reacción que refleja la preocupación de los inversionistas por la desaceleración del gasto de los consumidores.

Las ventas comparables de Walmart en Estados Unidos, sin contar combustible, aumentaron apenas 2.6% en el segundo trimestre fiscal, un resultado que está por debajo de la estimación más baja compilada por Bloomberg. Parte de la desaceleración estuvo relacionada con presiones regulatorias y de precios en farmacia, mientras el resultado confirma cómo los consumidores están restringiendo su disposición a gastar.

¿Por qué el tropiezo de Walmart importa para tu bolsillo?

Walmart es el mayor minorista de EE.UU. y sus resultados son considerados un termómetro del consumo cotidiano. Cuando sus ventas se desaceleran, indica que muchos hogares están ajustando su gasto, desde la despensa hasta productos para el hogar, para poder enfrentar la presión de gasolina, renta, crédito y alimentos.

La empresa reconoció que los clientes de menores ingresos “siguen bajo presión”, especialmente si suben los precios de la gasolina. Para muchas familias, que destinan una porción relevante del presupuesto a transporte y comida, esa presión los está orillando a recortar compras no esenciales.

Aun así, Walmart superó su expectativa de ganancias: reportó $0.81 por acción, frente a los $0.74 que esperaba Wall Street. Sin embargo, este resultado se explica en parte por los $2,900 millones en reembolsos de aranceles que recibió la compañía, un beneficio que no necesariamente se repetirá.

Lo que Walmart reconoce sobre precios y consumidores

John Furner, director ejecutivo de Walmart, sostuvo que “los clientes están buscando valor, y nuestro equipo lo está logrando”. También afirmó: “Estamos invirtiendo fuertemente en precio porque los clientes lo necesitan y porque creemos que impulsa ganancias de mercado con el tiempo”.

Por su parte, John David Rainey, director financiero, indicó que “nuestro modelo de negocio es cada vez más fuerte y duradero”. Sin embargo, explicó que Walmart espera más de $2,000 millones en costos adicionales relacionados con combustible durante el año, un factor que puede afectar tanto sus operaciones como los presupuestos de quienes compran en sus tiendas.

Estas posturas son una advertencia importante: el mayor vendedor minorista del país reconoce que su base de clientes busca ahorrar porque resiente una mayor presión financiera.

¿Qué puede cambiar este resultado en tu carrito de compras?

Durante el trimestre, Walmart aplicó más de 11,000 rollbacks, rebajas temporales de precio, encima de las 7,200 que aplicó al cierre del trimestre previo, con el objetivo de atraer tráfico y conservar clientes mediante descuentos en comida, despensa y mercancía general.

Para el consumidor, esto representa mayores oportunidades para comparar precios y aprovechar rebajas reales en productos de compra frecuente. Sin embargo, estas reducciones de precio están financiadas en parte con ingresos extraordinarios por reembolsos arancelarios; por ello, es difícil esperar que permanezcan de manera indefinida.

La recomendación práctica es revisar el precio por unidad, comparar entre marcas propias y nacionales, y concentrar compras no urgentes en las semanas de rebajas. Un descuento visible no siempre significa el menor costo final.

Lo que realmente preocupa a los inversionistas

Walmart ganó más dinero de lo esperado, pero parte de esas ganancias provino de los reembolsos excepcionales por aranceles. Es decir, no fue dinero generado únicamente por vender más productos o por mejorar su operación diaria.

Sin ese apoyo temporal, las ganancias de Walmart habrían crecido entre 7% y 10%, dentro de lo que la empresa ya había previsto. Por eso Wall Street duda de que pueda mantener ese ritmo en los próximos meses, sobre todo porque Walmart está bajando precios para atraer clientes mientras enfrenta costos más altos de gasolina, entregas y tecnología.

La señal llega con deuda y crédito más caros

La desaceleración coincide con la deuda federal de EE.UU. por encima de $40 billones, un entorno que ha mantenido presión sobre el costo del crédito. Para los hogares que mantienen saldos en tarjetas, pagos de auto o una hipoteca vigente, gastar menos en tiendas puede convertirse en una necesidad y no una elección.

Walmart proyectó para el tercer trimestre un crecimiento de ventas de 3% a 3.75%, un rango por debajo de la expectativa promedio de analistas. Si el consumo no mejora, los minoristas podrían reducir promociones o trasladar mayor parte de sus costos a los precios de anaquel.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre las ventas de Walmart en el segundo trimestre 2026

¿Por qué cayó Walmart si sus ganancias fueron mejores de lo esperado?

La ganancia de $0.81 por acción superó la previsión, pero una parte importante provino de reembolsos arancelarios que podrían no repetirse.

¿Qué significa el crecimiento más lento en seis años?

Las ventas comparables de Walmart en EE.UU. crecieron 2.6% sin combustible, su menor ritmo en más de seis años, según Bloomberg.

¿Walmart mantendrá los descuentos?

La compañía hizo más de 11,000 rebajas temporales, pero las financia parcialmente con reembolsos arancelarios; no hay garantía de que se mantengan en 2027.

¿Qué puede hacer el consumidor?

Conviene comparar el precio por unidad, priorizar productos esenciales, usar listas de compra y evitar financiar gastos cotidianos con tarjetas de interés alto.

¿Qué espera Walmart para los próximos meses?

La empresa proyectó un crecimiento de ventas de 3% a 3.75% en el tercer trimestre, por debajo de lo que esperaba el mercado.

Conclusión

El resultado de Walmart muestra que el consumidor estadounidense está siendo más selectivo para hacer frente a crédito caro y costos cotidianos persistentes. Si la empresa no puede sostener descuentos sin los reembolsos de aranceles, el siguiente ajuste podría llegar directamente en el carrito de compra: menos promociones, mayor comparación de precios y presupuestos familiares todavía más estrechos en 2027.

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