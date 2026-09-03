Gobierno investiga a Walmart, Costco, Amazon y otros 5 gigantes por el alto precio de la carne

El precio de la carne de res mantiene bajo presión el presupuesto de millones de hogares en Estados Unidos y ahora el gobierno investiga si ocho gigantes minoristas contribuyeron al problema con sus prácticas y estrategias de precio.

Este miércoles 2 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia anunció que ampliaría su pesquisa sobre la asequibilidad de la carne e incluyó a Walmart, Costco, Amazon y otras grandes cadenas que venden alimentos directamente a los consumidores.

La medida no significa que las empresas investigadas sean culpables ni garantiza que se apliquen descuentos inmediatos. Sin embargo, revisará a las compañías que participan en la cadena que determina el precio final de productos como carne molida, bistec, cortes para asar y otros productos básicos del supermercado.

Mientras tanto, la carne podría mantenerse cara mientras persistan la menor oferta de ganado y la incertidumbre sobre la formación de precios dentro de una industria altamente concentrada.

Walmart, Costco y Amazon bajo revisión

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia extendió la investigación a ocho de los principales minoristas de alimentos: Kroger, Publix, Walmart, Albertsons, Aldi, Ahold Delhaize USA, Costco y Amazon.

Stanley E. Woodward Jr., fiscal general adjunto de la División Antimonopolio, envió cartas a las compañías para pedir información relacionada con los “recientes aumentos en el precio minorista de la carne de res”, informó el Departamento de Justicia.

La dependencia federal busca evaluar si, además de los problemas de oferta, la concentración y las prácticas dentro de la cadena de suministro han contribuido a los altos precios. “Los precios de la carne de res son una preocupación crítica para los estadounidenses y una prioridad para este Departamento de Justicia”, afirmó el organismo.

Las dimensiones de esta investigación pueden resultar relevantes para el consumidor: el precio en caja no depende solamente del ganadero. También afecta cuánto pagan las cadenas por el producto, sus gastos de transporte, sus acuerdos de suministro y el margen de ganancia que agregan antes de venderlo.

¿Qué información pidió el gobierno?

Las cartas, fechadas el 14 de julio de 2026, solicitan información sobre compras de carne, precios al público, costos, márgenes de ganancia, abastecimiento y análisis internos de mercado desde 2020, de acuerdo con documentos citados por Fox Business.

Woodward indicó que “la División Antimonopolio está evaluando las tendencias de los precios de la carne de res”. El gobierno pretende revisar si los grandes distribuidores tuvieron prácticas que redujeran la competencia o trasladaran costos excesivos a los hogares.

Hasta el momento, no existen cargos formales contra Walmart, Costco, Amazon ni las demás empresas. Reuters reportó que los ocho minoristas no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios tras el anuncio de la ampliación de la investigación.

Una pesquisa no es una condena. Sin embargo, permite a las autoridades revisar información comercial que rara vez es visible para una familia cuando compara precios en el pasillo de carnes.

El antecedente son los procesadores

La revisión de minoristas se suma a una investigación anunciada en mayo contra JBS, Cargill, Tyson Foods y National Beef, las principales procesadoras de carne de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, estas firmas controlan más de 85% del procesamiento de ganado alimentado con grano.

Esa concentración resulta relevante porque pocas compañías pueden tener una influencia considerable sobre la cadena que va del ganado al supermercado. Si los costos aumentan o los márgenes se amplían en algún tramo, el resultado puede aparecer directamente en la compra.

Reuters reportó que Tyson Foods acordó pagar $82.5 millones de dólares para resolver una demanda colectiva propuesta por supermercados y otros compradores. Los demandantes acusaron a la empresa de conspirar para elevar precios mediante restricciones de suministro. Sin embargo, este acuerdo no determina el resultado de la actual investigación federal.

Menos ganado mantiene cara la carne de res

La investigación no elimina un problema de fondo: la disponibilidad de ganado. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, señaló que Estados Unidos tenía unos 86.2 millones de cabezas de ganado y terneros al 1 de enero de 2026, el nivel más bajo desde la década de 1950, según la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

Menos animales significa menor oferta de carne. Por ello, incluso si no se detectan irregularidades en la cadena comercial, los precios podrían tardar en bajar.

El presidente Donald Trump afirmó que busca que agricultores y ganaderos tengan “el derecho de procesar sus propios alimentos”, con el argumento de reducir la dependencia de los grandes empacadores. También describió el modelo de concentración de la industria como un “monopolio desagradable”.

Trump propuso permitir temporalmente importaciones libres de arancel de hasta 300,000 toneladas métricas de carne de res extranjera sin arancel para aumentar la oferta. Ganaderos y legisladores han expresado preocupación porque una medida de ese tipo podría afectar los ingresos de productores estadounidenses.

Cómo comprar carne sin disparar el gasto

La investigación puede tardar y no implica reembolsos automáticos. Mientras el precio siga alto, comparar antes de comprar puede reducir el golpe al presupuesto.

Revisar el precio por libra y no dejarse guiar solo por el costo total del paquete

y no dejarse guiar solo por el costo total del paquete Consultar promociones semanales en más de una tienda antes de hacer la compra

en más de una tienda antes de hacer la compra Congelar paquetes familiares únicamente cuando el ahorro por libra sea real

únicamente cuando el ahorro por libra sea real Alternar proteínas con pollo, cerdo, huevos, frijoles o lentejas si la carne de res excede el gasto previsto

con pollo, cerdo, huevos, frijoles o lentejas si la carne de res excede el gasto previsto Guardar recibos y seguir anuncios oficiales si la pesquisa deriva en multas, demandas o acuerdos

El descuento más útil es el que reduce el costo por libra sin terminar en desperdicio.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la investigación sobre los precios de la carne

¿Qué empresas investiga el Departamento de Justicia?

La indagatoria incluye a Kroger, Publix, Walmart, Albertsons, Aldi, Ahold Delhaize USA, Costco y Amazon. Las autoridades solicitan información sobre el aumento de los precios de la carne de res.

¿Walmart, Costco y Amazon ya fueron acusadas?

No. La investigación está en una fase de recopilación y revisión de información. No hay acusaciones formales ni una determinación de responsabilidad contra las compañías.

¿Bajará pronto el precio de la carne?

No hay garantía. La reducción del hato ganadero limita la oferta y puede mantener los precios altos, independientemente del resultado de la investigación federal.

¿Por qué investiga el gobierno el precio de la carne?

El Departamento de Justicia busca determinar si el encarecimiento responde solamente a factores de oferta y costos o si las prácticas de grandes empresas redujeron la competencia.

Conclusión

La investigación puede definir si los consumidores pagan más solo por una escasez histórica de ganado o también por un mercado donde procesadores y minoristas tienen demasiado poder. Para las familias, la respuesta será relevante si deriva en precios más transparentes, mayor competencia y una compra de carne menos costosa en los próximos meses.

Sigue leyendo:

– La carne de res se vuelve un lujo: Walmart lanza cortes premium mientras los precios suben hasta 19% y no bajarían hasta 2028

– La carne de res sube casi 13% en EE.UU.: cómo ahorrar sin sacrificar calidad

– Empacadoras de carne en la mira: Trump acusa de manipulación de precios y ordena investigar a empresas extranjeras