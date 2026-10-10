Congresista Ocasio-Cortez exige a Target no usar estacionamientos para operativos de ICE en El Bronx

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez exigió a la cadena de tiendas Target que deje de permitir el uso de sus estacionamientos en El Bronx como puntos de operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, luego de que un agente federal hiriera de bala a un hombre en presencia de su hijo de cinco años durante un operativo en Marble Hill.

La legisladora por Nueva York calificó de “inaceptable” que propiedades comerciales de Target sean utilizadas por agentes migratorios y sostuvo que esta práctica representa un riesgo para los vecinos.

“Que Target abra estacionamientos comerciales activos para actividades paramilitares es inaceptable y pone en riesgo a toda la comunidad”, afirmó Ocasio-Cortez, quien pidió a la empresa atender las solicitudes de funcionarios de Nueva York para suspender el uso de sus instalaciones.

El reclamo surgió después del tiroteo ocurrido el jueves en Marble Hill, donde un agente de ICE disparó contra Oscar Belgal, un dominicano de 28 años que se encontraba dentro de su automóvil junto a su hijo. El menor no resultó herido.

Ocasio-Cortez también reclamó una investigación “completa e independiente” del procedimiento y pidió que las autoridades divulguen de manera inmediata las imágenes registradas por las cámaras corporales de los agentes que participaron en el operativo.

La congresista reiteró además su postura a favor de eliminar ICE y acusó a la agencia de actuar como una estructura de vigilancia y seguridad fuera de control. El tiroteo elevó la tensión entre autoridades locales de Nueva York y la administración de Donald Trump por las operaciones migratorias federales en la ciudad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acusó a los agentes federales de “aterrorizar” a las comunidades y reclamó el fin de las redadas migratorias en la ciudad.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respondió a las declaraciones del alcalde y defendió la actuación de los agentes. Aseguró que los funcionarios no sabían que había un niño dentro del vehículo y acudieron al lugar para detener a Belgal, a quien vinculaban con un tiroteo previo contra un agente federal fuera de servicio.

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