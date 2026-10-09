NYPD publica el video tras el tiroteo de ICE que dejó herido a un dominicano

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) difundió las imágenes de las cámaras corporales de los primeros agentes que llegaron al lugar donde un dominicano de 28 años resultó herido de bala durante un incidente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el vecindario de Marble Hill, en El Bronx. La grabación documenta los momentos posteriores al tiroteo y el traslado del hombre a un vehículo policial para recibir atención médica.

El video muestra a Óscar Belgal sentado y desplomado, sostenido por 2 personas mientras espera ayuda. 4 agentes intervienen para sacarlo del grupo de vehículos y llevarlo hasta un automóvil sin distintivos, que posteriormente, lo acerca a una ambulancia. En medio de la escena, también se escucha a los policías buscando con urgencia el vehículo de emergencias.

La publicación del NYPD aporta nuevos elementos sobre la respuesta de los primeros equipos que acudieron al lugar, aunque no resuelve por sí sola las preguntas centrales sobre las circunstancias en las que se produjo el disparo.

¿Qué muestran las cámaras corporales de la policía de NYPD?

En el mensaje que acompañó la grabación, el departamento explicó que sus agentes respondieron a una llamada al 911 por un hombre herido de bala y se encargaron de trasladarlo al hospital. El registro se concentra en la asistencia inmediata a Belgal, quien aparece visiblemente afectado mientras varias personas lo sujetan para evitar que caiga.

Los policías lo levantan y lo acomodan en un vehículo sin identificación oficial visible. La maniobra busca sacarlo de la zona donde se concentran los automóviles y facilitar su traslado hacia la ambulancia que esperaba para atenderlo.

Las imágenes permiten reconstruir parte de la respuesta de emergencia, pero es importante distinguir entre lo que muestra la grabación y las versiones ofrecidas por las autoridades. El video difundido corresponde a las cámaras corporales de los agentes del NYPD que llegaron primero; no constituye, por sí mismo, un registro completo del enfrentamiento con los agentes migratorios.

Uno de los puntos pendientes es conocer qué ocurrió desde la perspectiva de los funcionarios federales que participaron en el operativo. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que los agentes del ICE llevaban cámaras corporales y que los dispositivos estaban activados cuando se produjo el tiroteo. Sin embargo, no especificó cuándo se publicarían esas grabaciones.

Ese material podría aportar información adicional para esclarecer la secuencia de los hechos y contrastar los testimonios disponibles.

ICE sostiene que el conductor aceleró hacia sus agentes

Según informes publicados el viernes por la mañana, Belgal ya había escapado de un intento de detención del ICE en septiembre. En el segundo operativo, que tampoco terminó con su arresto, los agentes federales habrían intentado bloquearle el paso mediante varios vehículos, una maniobra que aparece parcialmente en las imágenes difundidas.

Un alto funcionario de la agencia migratoria sostuvo que, cuando Belgal intentó alejarse al volante de su automóvil, aceleró en dirección a los agentes. Esa versión introduce un elemento central para determinar cómo se desarrolló el incidente, aunque la información difundida hasta ahora no permite establecer de manera independiente todos los detalles de la confrontación.

Mamdani y Hochul exigen respuestas a la administración Trump

El incidente también provocó reacciones políticas en Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani ofreció nuevos detalles durante una conferencia de prensa y señaló que un niño de 5 años se encontraba en el asiento trasero del automóvil durante el episodio.

La presencia del menor añade otra dimensión a un caso que ya genera preocupación por el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias. Mamdani pidió a la administración del presidente Donald Trump que aboliera el ICE y reclamó explicaciones públicas sobre lo ocurrido.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul confirmó que habló por teléfono con Trump y con Mullin para solicitar la suspensión de las operaciones de control migratorio en Nueva York.

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