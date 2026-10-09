“No me dejen morir”: quién es Óscar Belgal, el dominicano baleado por ICE en Nueva York

Óscar Belgal, un dominicano de 28 años, resultó herido de bala durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York. El incidente ocurrió el jueves 8 de octubre en el vecindario de Marble Hill, en El Bronx, cuando el hombre se encontraba al volante de un automóvil en el que también viajaba un niño de 5 años. El menor salió ileso, pero el episodio desató protestas y reavivó las críticas contra las operaciones migratorias federales en la ciudad.

Las imágenes difundidas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) muestran a los agentes atendiendo al hombre después del tiroteo. La gravedad del episodio, la presencia de un menor en el vehículo y las versiones enfrentadas sobre lo sucedido colocaron a Belgal en el centro de una controversia que involucra a autoridades federales, representantes demócratas y organizaciones críticas de ICE.

¿Quién es Óscar Belgal y qué se sabe de su historial?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó su identidad mediante una fotografía enviada a Newsweek, aunque no proporcionó inicialmente todos sus datos personales. La agencia federal identificó a Belgal como un ciudadano dominicano con antecedentes penales y lo vinculó con la pandilla Trinitarios, una organización criminal de origen dominicano con presencia en Nueva York.

Según el DHS, el hombre tenía una condena previa por hurto mayor y había sido arrestado anteriormente por presuntos delitos de agresión, robo, posesión de drogas y armas. Las autoridades federales también aseguraron que Belgal era objeto de una investigación de Seguridad Nacional y que había eludido a los agentes durante un intento de arresto en septiembre.

Los registros judiciales de Nueva York, citados por Newsweek, indican que Belgal fue arrestado en diciembre de 2023 y enero de 2025. Además, enfrenta varios procesos penales pendientes relacionados con acusaciones de robo, posesión de armas, amenazas y delitos vinculados con drogas y hurto. Los documentos judiciales señalan que se ha declarado inocente de esos cargos.

Marcos Charles, alto funcionario de ICE, afirmó durante una conferencia de prensa el viernes que Belgal estaba relacionado con un tiroteo contra un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ocurrido 2 años antes. También sostuvo que el grupo con el que presuntamente se relacionaba utilizaba armas y motocicletas para cometer robos.

Protestas y presión política contra ICE en Nueva York

La noticia provocó manifestaciones en El Bronx durante la noche del jueves. Algunos participantes se enfrentaron con agentes policiales, empujaron barreras y arrojaron botellas de agua. El NYPD confirmó que al menos 5 personas fueron arrestadas durante las protestas.

Mamdani calificó el tiroteo de indignante y aseguró que había hablado con el presidente Donald Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para intentar negociar la liberación de Belgal, aunque las conversaciones no prosperaron. El alcalde reiteró su rechazo a la presencia de ICE en la ciudad.

La gobernadora Kathy Hochul también pidió detener las operaciones migratorias de la agencia en Nueva York, mientras la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, reclamaron una investigación independiente y la difusión de las grabaciones de las cámaras corporales.

Mullin, por su parte, descartó suspender los operativos migratorios y defendió la actuación de los agentes federales. El DHS sostuvo que sus oficiales enfrentan situaciones peligrosas cuando intentan detener a personas investigadas por delitos.

Por ahora, las versiones oficiales sobre la actuación de Belgal y la respuesta de los agentes siguen siendo parte de una investigación en curso. El caso deja preguntas sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios y vuelve a poner en primer plano la presencia de menores en situaciones de alto riesgo. La reconstrucción completa de lo ocurrido dependerá de las pruebas disponibles y de los resultados de las investigaciones.

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