Donald Trump reprocha que no le dieran el Nobel de la Paz: “Puse fin a 8 guerras”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este sábado que ni él ni su país recibieran el Premio Nobel de la Paz, concedido el viernes a la jurista Navi Pillay, y enumeró los logros que atribuye a su política exterior para defender que merecía el galardón.

“Puse fin a ocho guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras dos, logré recuperar a todos los rehenes israelíes —incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos—, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario también reivindicó las operaciones de su gobierno contra Venezuela e Irán. “Gané una guerra en Venezuela y capturé al violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad, e impedí que el principal Estado patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear… ¡Y mucho más!”, afirmó.

“Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!”, agregó.

El mensaje se publicó un día después de que se anunciara la concesión del Nobel a Pillay, jurista con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Horas después del anuncio, Trump ya había cuestionado la decisión durante un mitin en Siracusa, en el estado de Nueva York, donde afirmó que el premio se había otorgado a “una persona de la que nunca había oído hablar”.

El republicano describió a Pillay como una persona progresista que trabaja en Naciones Unidas y sostuvo que el galardón “ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y, en realidad, enemigos de la civilización”.

Las críticas de Trump se produjeron en medio de las tensiones entre Washington y la Corte Penal Internacional. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el tribunal después de que se conociera la concesión del premio a Pillay, quien integró la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados.

Ese organismo concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.

La CPI ha investigado presuntos delitos relacionados con la actuación de fuerzas estadounidenses en Afganistán y emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte sobre sus ciudadanos y no ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI. El gobierno de Trump mantiene una posición similar respecto a Israel, que tampoco es Estado parte del tratado.

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