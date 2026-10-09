Navi Pillay gana el premio Nobel de la Paz 2026: quién es la jurista sudafricana y por qué fue reconocida

La jurista sudafricana Navi Pillay, exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ganó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026 “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, destacó que existe “un hilo conductor común que va desde su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid hasta su labor como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales clave de nuestro tiempo”.

Durante el anuncio, Frydnes afirmó que Pillay ha trabajado para que los Estados y sus dirigentes respondan por sus actos y ha ofrecido esperanza a las víctimas.

Advirtió que el derecho internacional está sometido a una enorme presión y que cada vez gana más terreno lo que describió como una “política de poder”.

“Cuando la fuerza se impone a la razón, socava la estabilidad”, añadió.

Frydnes describió el compromiso de Pillay con la justicia y la dignidad humana como una fuente de esperanza e inspiración para quienes buscan construir un mundo más pacífico.

Tras enterarse de que había ganado el Premio Nobel de la Paz, Pillay bromeó diciendo que al principio no estaba del todo convencida de que la noticia fuera cierta.

Contó que un hombre llamado Christoph le había comunicado que había ganado el premio.

“Esto debe ser una broma”, dijo en un discurso improvisado ante un pequeño grupo de personas que aplaudían. “Sus aplausos significan todo para mí. Pero, como abogada y jueza, todavía quiero verificar esto”, prosiguió.

“Si aplauden un poco más, tal vez comparta este premio con Trump”, bromeó, en una aparente alusión a la decisión de la ganadora del año pasado, la opositora venezolana María Corina Machado, de entregarle su medalla al presidente estadounidense en enero.

Los nombres de los nominados al Nobel se mantienen en secreto, pero el Comité Noruego del Nobel informó que recibió 287 candidaturas para el premio de este año.

El informe que denuncia “un genocidio en Gaza”

Pillay presidió entre 2021 y 2025 una comisión de investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado que concluyó que Israel había cometido actos de genocidio en Gaza y que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, habían “incitado al genocidio”.

La comisión es un órgano de investigación y no tiene autoridad judicial.

“Lo último que hice fue entregar el informe sobre Gaza, calificando lo que está sucediendo allí como genocidio”, aseguró durante su discurso, refiriéndose al informe.

Israel rechazó las conclusiones del informe y acusó a los tres miembros de la comisión de actuar como “títeres de Hamás”.

Una lucha de larga data

Pillay fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. (Foto: Getty Images)

Navanethem “Navi” Pillay nació en 1941 en el seno de una familia tamil, durante el régimen del apartheid, y creció en un barrio pobre de Durban, una ciudad de la costa este de Sudáfrica. Su padre era conductor de autobús.

Comenzó su labor en defensa de los derechos humanos durante el apartheid. En 1967 se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir su propio bufete de abogados en la provincia de Natal y, más tarde, en la primera mujer no blanca nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.

Tras defender a un gran número de opositores al apartheid, Pillay fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Formó parte de ese tribunal durante 8 años, cuatro de ellos como presidenta.

Pillay fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Más recientemente, ha formado parte del equipo de jueces de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que Myanmar está acusado de genocidio.

Este año, el Premio Nobel de la Paz ofrece una recompensa de 12 millones de coronas suecas (cerca de $1,3 millones de dólares).

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz está prevista para el 10 de diciembre en Oslo, Noruega, fecha que coincide con el aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, quien fundó el codiciado premio.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, lo recibió en 2025 por su lucha por lograr una transición democrática en Venezuela.

Machado generó controversia en enero de este año al entregarle su medalla del Nobel al presidente de EE.UU., Donald Trump, pocos días después de que las fuerzas armadas estadounidenses capturaran al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión nocturna.

El Comité Noruego del Nobel aclaró que, aunque Trump recibió la medalla, Machado “queda registrada en la historia como la receptora del premio”.

Pillay se convierte en la quinta sudafricana en ganar el Premio Nobel de la Paz.

Entre los galardonados sudafricanos figuran Nelson Mandela y su predecesor, FW de Klerk. Ambos compartieron el premio en 1993 por sus esfuerzos para poner fin al apartheid y facilitar una transición democrática en Sudáfrica.

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