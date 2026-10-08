Trump afirma que quiere ganar el Premio Nobel de la Paz 2026

El presidente Donald Trump, aseguró que merece recibir el Premio Nobel de la Paz de 2026 al atribuirse la resolución de ocho conflictos bélicos y el freno a la proliferación nuclear en Oriente Medio. El galardón será otorgado en Oslo este viernes 9 de octubre.

En una entrevista concedida a Al Jazeera, el mandatario estadounidense enumeró los motivos por los cuales considera que debe obtener el reconocimiento internacional.

“He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizás, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo”, declaró el mandatario durante su intervención.

El mandatario agregó que omitir su nombre representaría un “gran descrédito” para los organizadores, añadiendo que la institución tiene “fama de no dárselo a gente” como él.

ÚLTIMA HORA | Trump reivindica sus méritos para el Nobel de la Paz y reitera que evitó “la aniquilación total del mundo”.



“La última vez se lo dieron a una joven que era una persona fabulosa y dijo que no lo merecía, que sí lo merecía y me lo dio a mí”. https://t.co/s8RuDVju43 pic.twitter.com/23VlzLmLoc — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 7, 2026

Candidatura de Trump en medio de tensiones políticas

Trump integra la lista oficial de 287 nominados para la edición de este año, una decisión que se produjo en un contexto donde los acuerdos definitivos con Irán y la guerra en Ucrania continúan vigentes sin un tratado de paz firmado, informó EFE.

Sin embargo, el propio presidente expresó reservas sobre el veredicto final que emitirá el comité noruego. Su nominación ocurre tras un historial de exigencias públicas sobre dicho reconocimiento y un incidente previo registrado a principios de año.

Antecedente con la medalla Nobel

A comienzos de 2026, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en la edición anterior, entregó su medalla de oro a Donald Trump. Ante este hecho, el Instituto Nobel emitió un comunicado aclaratorio para precisar que la titularidad oficial del premio se mantiene de forma exclusiva a nombre de Machado.

A pesar de la incertidumbre sobre el fallo del jurado en Oslo, republicano concluyó sus declaraciones sobre su desempeño internacional señalando que “lo reciba o no, he hecho mucho más”.

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