Fiscalía de Nueva York insiste en juzgar a Luigi Mangione pese a las peticiones de la defensa

La fiscalía del distrito de Manhattan alegó en un documento presentado ante el tribunal que un juez no debería desestimar los cargos estatales de asesinato y posesión de armas contra Luigi Mangione.

Se tenía previsto que Mangione sería juzgado este otoño en un tribunal estatal de Manhattan. No obstante, el juicio se pospuso indefinidamente tras declararse culpable de acoso en un tribunal federal. El hombre graduado de una universidad de la Ivy League admitió haber seguido al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, hasta la ciudad de Nueva York y haberle disparado.

La defensa pidió al juez que supervisa el caso estatal independiente que desestimara los cargos restantes, alegando que seguir procesando a Mangione violaría sus derechos. No obstante, en una respuesta de 42 páginas, los fiscales discreparon. Aseguraron que está acusado de crímenes diferentes en el tribunal estatal, por lo que su declaración de culpabilidad federal no debería afectar el caso estatal.

Fiscales estatales y federales acusaron por separado a Mangione de varios delitos luego de su captura por parte de la policía en relación con el asesinato de Thompson en diciembre de 2024. Lo acusaron de seguir al director ejecutivo de UnitedHealthcare hasta Manhattan y dispararle hasta la muerte frente a un hotel en Midtown.

El tiroteo fue filmado por cámaras de vigilancia y desencadenó una búsqueda que duró varios días, informó Gothamist.

Los jueces desestimaron los cargos más graves contra Mangione, incluidos delitos de terrorismo estatal y un cargo federal de asesinato que lo hacía elegible para la pena de muerte. En agosto, Mangione, de 28 años, se declaró culpable de cargos federales de acoso. Dijo ante la corte que su decisión se debió a años de fuertes dolores de espalda y dificultades para acceder al sistema de seguro médico.

“En la mañana del 4 de diciembre de 2024, disparé al Sr. Thompson en Manhattan y falleció”, declaró Mangione ante el tribunal. “Al hacerlo, comprendí que mis acciones le causarían temor a la muerte o a sufrir lesiones corporales graves. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal”.

Este caso ha acaparado la atención internacional y se reavivó el debate sobre el sistema sanitario estadounidense. Sus partidarios se congregaron en las comparecencias de Mangione ante el tribunal y lo han bombardeado con correspondencia en medio de su detención federal.

Las autoridades y otros críticos condenaron el tiroteo, así como la atención mediática que ha rodeado a Mangione desde su detención.

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