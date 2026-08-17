Juicio estatal contra Luigi Mangione por asesinato de CEO de UnitedHealthcare es pospuesto indefinidamente

El juicio estatal contra Luigi Mangione por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, fue pospuesto indefinidamente mientras sus abogados buscan que el caso sea desestimado bajo el argumento de que enfrenta un doble enjuiciamiento, luego de declararse culpable de cargos federales relacionados con el crimen.

El juez Gregory Carro emitió este lunes una orden para cancelar el inicio del juicio, que estaba previsto para el 8 de septiembre. La Fiscalía del Distrito de Manhattan tendrá hasta el 9 de octubre para responder a los argumentos de la defensa, de acuerdo con información de Associated Press.

Carro programó además una audiencia para el 10 de diciembre, aproximadamente una semana antes de la fecha fijada para la sentencia de Mangione en el proceso federal.

“Disparé al señor Thompson”

Mangione, de 28 años, se declaró culpable el viernes ante un tribunal federal de Manhattan de dos cargos de acoso y reconoció haber seguido a Thompson hasta una conferencia de inversores de UnitedHealth Group antes de dispararle afuera de un hotel en diciembre de 2024.

“En la mañana del 4 de diciembre de 2024, disparé al señor Thompson en Manhattan y murió”, declaró Mangione durante la audiencia, según AP.

Los fiscales federales han señalado que solicitarán una condena de cadena perpetua cuando sea sentenciado el 18 de diciembre. No obstante, las directrices federales contemplan para los cargos de los que se declaró culpable una pena de entre 24 y 30 años.

Poco después de la declaración de culpabilidad, los abogados de Mangione presentaron una solicitud para desestimar el proceso estatal. Argumentan que mantener ambos casos vulneraría las garantías contra el doble enjuiciamiento y el debido proceso.

La defensa sostiene que Mangione se ha convertido en un “peón en procesos paralelos” y acusa a los fiscales estatales y federales de intentar castigarlo dos veces por una misma conducta.

En el proceso federal, Mangione admitió haber viajado en autobús entre estados para seguir a Thompson y perpetrar el ataque. Los fiscales también alegaron que utilizó un teléfono celular, internet, carreteras interestatales y un albergue que recibía huéspedes de otros estados para planificar y ejecutar el crimen.

Los abogados sostienen que esas acciones forman parte de la misma conducta que dio lugar al asesinato y, por tanto, no deberían permitir un segundo proceso penal.

Nueva York tiene protecciones particulares

El caso plantea una cuestión especialmente relevante bajo la legislación de Nueva York, que ofrece mayores protecciones contra procesos penales sucesivos que la legislación federal y la de varios otros estados.

En determinadas circunstancias, un proceso estatal puede ser desestimado cuando un caso federal relacionado con la misma conducta o transacción termina con una declaración de culpabilidad o cuando se constituye un jurado.

Corresponderá ahora a Carro determinar si esas disposiciones se aplican al caso de Mangione. Cualquiera de las partes podrá apelar su decisión.

La Fiscalía de Manhattan se opone

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, adelantó que combatirá el intento de la defensa de cerrar el proceso estatal. La Fiscalía sostiene que los cargos presentados en Nueva York incluyen elementos legales y conductas diferentes a los delitos procesados a nivel federal, indicó AP.

En una carta presentada el mes pasado, el fiscal adjunto Joel Seidemann se opuso a que una eventual declaración de culpabilidad federal implique automáticamente el cierre del caso estatal.

Según el argumento de la Fiscalía, cualquier decisión sobre el proceso debe considerar tanto la gravedad de los delitos atribuidos a Mangione como el interés del estado en llevar adelante su propio caso, incluido el principio de protección de la vida que sustenta la acusación estatal de asesinato.

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