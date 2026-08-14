Luigi Mangione se declaró culpable de acoso, pero sigue acusado del homicidio del ejecutivo Brian Thompson en Nueva York

Como se había rumorado desde ayer, Luigi Mangione se declaró culpable esta mañana de haber acosado al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, por cuyo homicidio está también acusado.

“Se trata de un giro drástico en este caso de gran repercusión que comenzó con el sonado homicidio del ejecutivo frente a un hotel de Midtown, en la madrugada de diciembre de 2024. Esta declaración de culpabilidad complica el proceso penal paralelo a nivel estatal contra Mangione, cuyo juicio está programado para el próximo mes. Se espera que los abogados de Mangione argumenten que el principio de non bis in idem (la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho) impide que el estado Nueva York prosiga con el caso”, comentó Daily News.

Los delitos federales de los que se declaró culpable -acosar y vigilar a Thompson con la intención de matarlo- podrían llevar a Mangione a pasar el resto de su vida tras las rejas. No hubo indicios de ningún acuerdo con la fiscalía. “La pena máxima total por ambos delitos es la cadena perpetua”, declaró la jueza Margaret Garnett, quien advirtió además a Mangione que, de ser condenado en el caso estatal, podría terminar cumpliendo penas consecutivas.

Mangione llegó conducido a la sala del tribunal con grilletes en las muñecas y los tobillos. Cuando la jueza Garnett le preguntó si comprendía las consecuencias de declararse culpable, Mangione respondió afirmativamente y aseguró que estaba lúcido y no bajo los efectos de ninguna droga que pudiera afectar su juicio.

Garnett también le preguntó a si entendía que no podría retirar la declaración de culpabilidad en caso de no estar conforme con la sentencia. “Sí”, respondió Mangione.

Thompson -director ejecutivo de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud de EE.UU.- fue baleado afuera del New York Hilton Midtown, el hotel más grande de Manhattan, en la 6ta Av de Manhattan, la mañana del 4 de diciembre de 2024. Tenía 50 años y llevaba dos días de visita de trabajo en la ciudad, procedente de Minneapolis. Recibió varios disparos, y fue herido al menos en la espalda y la pantorrilla derecha. Lo llevaron al hospital Mount Sinai West, donde fue declarado muerto.

El homicidio desencadenó un amplio debate nacional sobre la desigualdad en el sector sanitario de Estados Unidos, con multitud de partidarios de Mangione acudiendo en masa para justificar el homicidio. En ese contexto, previamente se informó esta semana que los miembros del jurado que participarán en el juicio estatal de Mangione por homicidio permanecerán en el anonimato debido al riesgo de sufrir acoso, intimidación o interferencias externas, según determinó el juez Gregory Carro.

Un caso complejo

Tras una búsqueda a nivel nacional de cinco días y una recompensa del FBI de $50,000 dólares, el sospechoso Luigi Mangione, joven de clase alta que entonces tenía 26 años, fue arrestado en un restaurante McDonald’s en Altoona (Pensilvania) el 9 de diciembre de 2024, después de que un empleado lo reconociera por las imágenes de las cámaras de seguridad compartidas por las autoridades. Luego regresó extraditado a Nueva York, donde sigue recluido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn. Sus abogados no pidieron libertad bajo fianza y el acusado se declaró originalmente “no culpable” de todos los cargos.

La denuncia federal, fechada el miércoles 18 de diciembre de 2024, acusa al Mangione de viajar a través de fronteras estatales -desde Atlanta hasta el Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria en Manhattan, donde llegó poco después de las 10 p.m. del 24 de noviembre- para acechar y finalmente matar a Thompson, lo que dio al gobierno federal jurisdicción para procesarlo.

Desde su búsqueda y captura Mangione ha protagonizado cientos de titulares, mientras su experto grupo de abogados sigue retando a los fiscales. Originalmente fue acusado de 11 cargos estatales y cuatro federales, incluyendo homicidio en primer grado en apoyo al terrorismo, posesión criminal de un arma y acecho. En septiembre de 2025 un juez de Nueva York desestimó los cargos de homicidio relacionado con terrorismo, pero todavía enfrenta acusaciones suficientes que lo mantendrían en la cárcel de por vida si es hallado culpable.

“Si alguna vez hubo un caso claro que apuntara a la culpabilidad del acusado, éste es”: dijo en junio de 2025 la fiscalía de Manhattan al presentar en la corte nuevas notas escritas por Mangione, alegando que el crimen tuvo motivaciones políticas e ideológicas. Justamente por ello ha pasado a ser un “héroe” para algunos, abriendo un delicado debate sobre la distorsión entre celebridad y violencia.

“Los escritos del acusado demuestran además que esperaba que el asesinato de otro ser humano desencadenara una acción generalizada“, escribió el fiscal adjunto Joel Seidemann, citado por Daily News.

Supuestamente Mangione escribió en una entrada fechada el 15 de agosto de 2024: “Por fin me siento seguro de lo que haré. Los detalles finalmente se están uniendo. Y no tengo ninguna duda sobre si es correcto o está justificado. Me alegro, en cierto modo, de haber postergado el asunto [porque] me permitió aprender más sobre [UnitedHealthcare]”.

Según las autoridades, el joven graduado en la Universidad de Pennsylvania (Ivy League) y originario de Maryland le disparó a Thompson tras planear el crimen durante meses. Los fiscales estatales y federales afirman que los casquillos encontrados en el lugar de los hechos contenían palabras que aparentemente insinuaban la práctica habitual de la industria de seguros médicos de denegar reclamaciones para maximizar las ganancias: en inglés “deny,” “depose”, “defend” (“negar”, “deponer”, “defender”).

La defensa de Mangione afirma que los casos estatales y federales, enfrentados, violan las leyes de doble enjuiciamiento y su derecho constitucional a no autoincriminarse, ya que involucran teorías contradictorias. Aunque el motivo del crimen aparentemente fue el resentimiento hacia las aseguradoras de salud debido a sus propias anomalías, el joven acusado de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare no tenía cobertura de esa compañía.

Thompson, de 50 años, tenía dos hijos adolescentes. Se graduó en la Universidad de Iowa, vivía en Minnesota y estaba en viaje de trabajo en Nueva York, cuando fue baleado. Era una figura destacada en el sector de la salud en Estados Unidos. Desde abril de 2021 lideraba UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud del país y una división clave de UnitedHealth Group, que (en 2025) se ubicó en el 3er lugar en la lista Fortune 500. Antes de asumir como CEO dirigió los programas gubernamentales de la compañía, incluyendo Medicare y Medicaid, consolidando la posición de la empresa en servicios esenciales para millones de ciudadanos, resumió Infobae.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.