Plátano: qué nutrientes aporta y cómo puede ayudar a cuidar la presión arterial

¿Cuántas veces has escuchado que comer plátano aumenta el potasio? Esta es una de las características de esta versátil fruta que no solo es práctica de llevar y un excelente sustituto de azúcar en recetas saludables, sino que ayuda a controlar la presión arterial cuando se incluye en un protocolo de hábitos sanos.

El doctor Alberto Sanagustín explica que el plátano es reconocido por su contenido en potasio:

“Este contenido en potasio es interesante porque nos ayuda a regular la presión arterial. También tiene un contenido en magnesio, que la falta de magnesio está asociada a problemas cardíacos”, agrega. Alberto Sanagustín – Médico de familia y divulgador de contenido de alimentación y salud

Además, contiene cobre, que interviene en diferentes procesos metabólicos y es un aporte también importante. También aporta fibra, un elemento clave que ayuda al tránsito intestinal y a mantener la microbiota de forma equilibrada.

El perfil del plátano incluye antioxidantes como los flavonoides, vitamina C y otras vitaminas como riboflavina, niacina o folato, que pertenecen al grupo B.

Hipertensión arterial: ¿Por qué el potasio es tu mejor aliado?

Cuando una persona sufre de presión arterial alta, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares o enfermedades renales, destaca Health. Esto se debe a que la hipertensión implica un mayor esfuerzo para bombear la sangre a través de las arterias, lo que a veces conlleva complicaciones.

Entre los factores de riesgo en la hipertensión, destacan las dietas con altos niveles de sodio y la falta de actividad física, entre otras.

La evidencia científica respalda que un mayor consumo de potasio reduce la presión arterial en personas con hipertensión, ya que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a eliminar el sodio a través de la orina: dos factores clave en la disminución arterial.

Un estudio publicado por The BMJ destaca que un “mayor consumo de potasio se asoció con un riesgo de accidente cerebrovascular un 24 % menor (evidencia de calidad moderada)”. Asimismo, el consumo de potasio no tiene efectos adversos sobre los niveles de lípidos en sangre y no afecta la función renal.

Energía y buen humor: los grandes beneficios diarios del plátano

Además de aportar potasio a la dieta diaria, el plátano ayuda a aumentar los niveles de energía y a mejorar el estado de ánimo, según la nutricionista Mónica Acha.

Energía física:

Es rico en hidratos de carbono , la fuente primaria de energía para nuestras células.

, la fuente primaria de energía para nuestras células. Contiene potasio , esencial para la función muscular adecuada.

, esencial para la función muscular adecuada. Aporta vitamina B6 y ácido fólico , fundamentales para transformar los alimentos en energía.

y , fundamentales para transformar los alimentos en energía. Su fibra hace que la absorción de los azúcares sea más prolongada en el tiempo, logrando que el aporte energético dure un poco más. Para este objetivo de energía rápida se suelen preferir los plátanos maduros, ya que su índice glucémico es más alto.

Mejora el estado de ánimo:

Contiene triptófano , un aminoácido esencial que nuestro cuerpo no produce y que debemos ingerir. Este triptófano es un precursor de la serotonia , un neurotransmisor relacionado con el bienestar y la relajación.

, un aminoácido esencial que nuestro cuerpo no produce y que debemos ingerir. Este triptófano es un precursor de la , un neurotransmisor relacionado con el bienestar y la relajación. Posee vitamina B6 , que interviene en la transformación del triptófano en serotonina.

, que interviene en la transformación del triptófano en serotonina. Contiene magnesio, relacionado con las sensaciones de relajación y bienestar.

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