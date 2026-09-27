El poder oculto del plátano verde: Tu aliado contra el cáncer colorrectal y la diabetes

El plátano es un alimento versátil con enormes beneficios para la salud. En especial, el plátano verde es delicioso y nutritivo; la ciencia ha demostrado que es un verdadero aliado para prevenir enfermedades crónicas.

La química farmacobióloga Andrea Ramos sostiene que el plátano verde es un “tesoro culinario [que] favorece de manera directa la salud de tus bacterias buenas del intestino. Al consumirlo, estimulas tu microbiota y potencias la producción de ácidos grasos de cadena corta en el colon”.

Un estudio publicado por PubMed revela que el plátano verde tiene un elevado contenido de almidón resistente, fibra dietética, vitaminas, minerales, polifenoles y antioxidantes. Esta combinación lo convierte en un aliado nutricional y una excelente alternativa a la harina de trigo y otros productos sin gluten.

Metabolismo blindado y prevención del cáncer colorrectal

Aunque el plátano es conocido por favorecer la digestión, su versión verde puede generar el efecto opuesto, debido al almidón resistente. Crédito: Shutterstock

Por su gran cantidad de almidón resistente, incluir el plátano verde a diario puede disminuir hasta un 60% las probabilidades de cáncer colorrectal, recuerda la doctora.

Una revisión publicada por Food & Nutrition sobre el plátano verde como ingrediente funcional contra ciertas enfermedades, revela que es rico en fibra, vitaminas, minerales, almidón resistente (RS) y otros nutrientes.

Entre los hallazgos destaca que la baja digestibilidad del almidón resistente puede reducir la velocidad de liberación de glucosa.

Mientras que otros estudios señalan mejoras en la sensibilidad a la insulina, la resistencia a la insulina y otros marcadores metabólicos tras el consumo de harina o biomasa de plátano verde.

Adiós a la diabetes, la obesidad y el colesterol

Los beneficios del plátano verde van mucho más allá de la salud intestinal. De hecho, la experta destaca que diversos estudios respaldan que comer una pequeña porción de plátano verde todos los días ayuda a disminuir las posibilidades de desarrollar diabetes, obesidad y colesterol elevado.

El estudio revela que la fermentación del almidón resistente favorece la producción de compuestos asociados con la función de la barrera intestinal, como mejoras en el estreñimiento, la inflamación intestinal, la microbiota y ciertos marcadores relacionados con la enfermedad renal.

Algo que se debe tener en cuenta es que el plátano maduro no tiene los mismos efectos, pues a medida que madura, su composición cambia y pierde estas propiedades específicas. El verdadero protagonista terapéutico es el plátano verde.

Un alimento funcional en la cocina

El plátano verde es un alimento funcional ideal para preparar productos sin gluten por sus altos niveles de almidón resistente. También se aprovecha en la mortadela de pollo sin cambiar el sabor del plato.

Además, la harina de plátano, que se prepara a partir de plátanos verdes, tiene propiedades muy útiles como la viscosidad, la estabilidad térmica y la gelatinización.

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