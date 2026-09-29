Plátano maduro y picos de glucosa: ¿Qué le pasa a tu metabolismo al comerlo?

El plátano es un alimento nutritivo y versátil; verde es un aliado para la salud intestinal, según estudios científicos. Sin embargo, cuando se trata de plátano maduro, los efectos son diferentes, ya que tiene un impacto directo en la glucosa en sangre.

El científico ortomolecular con máster en suplementación integrativa, Leonardo de León, recuerda que el plátano verde es un excelente nutriente, un excelente contorno para una proteína siempre que se prepare de la manera correcta:

No sancochado , porque se rompe molecularmente.

, porque se rompe molecularmente. No asado , porque es muy duro.

, porque es muy duro. Frito, pero fríelo con manteca de cerdo, aceite de coco o aceite de aguacate.

Plátano verde bien cocinado: la opción ideal de nutrición recomendada por expertos para acompañar tus proteínas saludables. Crédito: Shutterstock

El plátano maduro: otra fruta, otra química

Aunque se trata del mismo alimento, lo cierto es que funciona como otro producto. De hecho, el experto explica que el plátano maduro es una fruta con alta carga glucémica, lo que genera un pico de glucosa y aumenta el azúcar en sangre.

Los niveles de glucosa de un plátano verde (inmaduro) se ubican en un índice glucémico (IG) de ~45 (bajo), mientras que un plátano amarillo (maduro) sube a ~60 (medio), según la tabla de alimentos de la Clínica Universidad de Navarra.

Frito o asado: decisiones que marcan el rumbo

El plátano frito tiene un efecto de gelatinización, pues se carameliza y aumenta exponencialmente su carga de glucosa. Esto a su vez eleva su carga glucémica, genera un pico de glucosa y resulta perjudicial.

Además de que absorbe mucha grasa; independientemente del tipo de grasa que sea, sigue siendo un plato dañino, agrega de León, quien advierte que se puede comer eventualmente asado para evitar un pico de glucosa drástico.

También explica que si te lo comes sancochado, ocurre un proceso molecular que descompone los carbohidratos resistentes del plátano maduro.

El experto destaca que estos compuestos —que originalmente se absorben de forma lenta en el intestino delgado y grueso, aportando fibra y saciedad— se transforman en carbohidratos simples debido al calor de la cocción.

Tan solo esta alteración química provoca un repentino pico de glucosa, favorece el aumento de peso y altera negativamente el metabolismo.

Un estudio sobre la influencia del grado de madurez del plátano en la respuesta de la glucosa en sangre y la insulina en sujetos con diabetes tipo 2, publicado en la revista Diabetic Medicine y registrado en el portal médico PubMed, advierte que las evaluaciones de los sensores continuos de glucosa (CGM) indican que una porción de plátano maduro —aunque tenga un peso y una cantidad de carbohidratos similares a una de plátano verde— provoca un pico de glucosa más alto y rápido.

La voluntad frente al antojo: un clásico personal

El doctor concluye con una reflexión poderosa: no hay ningún alimento que sea más fuerte que tu voluntad y que el deseo de mantener una buena salud.

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