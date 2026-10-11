Andrew Garfield habría entrado a competición por el Oscar a Mejor Actor

Este 2027, Andrew Garfield podría recibir su tercera nominación a los Premios Oscar como Mejor Actor y para algunos es el año en que se llevará su primera estatuilla. Estas predicciones surgen después de las primeras proyecciones de “Artificial”, la película en la que el actor interpreta a Sam Altman.

El único que está siendo elogiado no es Garfield, pues medios como “Variety” afirman que esta es la mejor película del cineasta Luca Guadagnino tras el éxito que tuvo en 2017 con el estreno de “Call Me by Your Name”.

El estreno de “Artificial” se llevó a cabo hace unos días durante el Festival de Cine de Nueva York, siendo una de las producciones más esperadas del evento cinematográfico. Esta es una de las películas más esperadas del año, no solo por tratarse de la historia del cofundador de OpenAI (ChatGPT), sino por toda la polémica que se generó alrededor de la película luego de que terminara de grabarse.

La actuación lograda por Garfield es uno de los comentarios más populares hasta el momento, por lo que se ha convertido en un favorito para la próxima temporada de premios y, claro, para llevarse el Oscar a Mejor Actor.

Hasta la fecha, Garfield ha estado nominado dos veces a los Premios Oscar en la categoría Mejor Actor. La primera vez fue por “Hacksaw Ridge” (2016) y la segunda vez fue por “tick, tick… BOOM!” (2021). En esas ocasiones, los ganadores resultaron siendo Casey Affleck y Will Smith, respectivamente.

Según un artículo publicado por “Variety”: “Garfield, junto con su coprotagonista Yura Borisov, ofrece interpretaciones de primer nivel en todos los aspectos”.

Por ahora, el plan es que la película llegue a una serie de cines seleccionados en diciembre de este año y el estreno más general se dará en enero. También se tiene entre los planes de la producción, distribuida por NEON, su proyección en otros festivales.

Probablemente, Garfield tendrá que pelearse el Oscar en esta edición con Matt Damon por “The Odyssey” o con Robert Pattinson por “Primetime”.

Sigue leyendo:

• Andrew Garfield espera que su nueva película “aterrorice” a los multimillonarios

• Andrew Garfield no ataca a Amazon tras haber cancelado la película “Artificial”

• Andrew Garfield está listo para interpretar a Sam Altman, el líder de la IA