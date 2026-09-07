Andrew Garfield espera que su nueva película “aterrorice” a los multimillonarios

Andrew Garfield causó controversia al manifestar que espera que su próxima película, “The Uprising”, provoque una reacción particularmente intensa entre las personas más ricas del mundo. El actor británico hizo los comentarios durante una mesa redonda en Los Ángeles, en la que habló sobre lo que espera que el público encuentre en una historia ambientada durante la Revuelta Campesina de 1381.

El intérprete señaló que aspira a que la historia conecte las dificultades de los personajes con los problemas que enfrenta la sociedad contemporánea y que, de alguna manera, pueda servir como punto de partida para una reflexión colectiva.

Fue entonces cuando hizo el comentario que terminó convirtiéndose en el centro de la conversación. Garfield dijo que esperaba que, si algún multimillonario veía la película, “se asuste muchísimo”.

La declaración provocó una reacción entusiasta entre quienes asistieron al encuentro en The Grove. El público respondió con aplausos, vítores y risas. El director de The Uprising, Paul Greengrass, intervino posteriormente con una frase que pareció reforzar el ambiente de la conversación al sugerir que los asistentes estaban preparados para una revuelta.

Durante el encuentro, describió a los multimillonarios como personas “enfermas del alma” y sostuvo que necesitan sanar.

Las críticas contra Andrew Garfield

Aunque sus palabras fueron bien recibidas por parte del público presente, la reacción en internet fue considerablemente diferente. Algunos usuarios cuestionaron la postura del actor y señalaron una aparente contradicción entre sus comentarios sobre las grandes fortunas y su participación en producciones financiadas por una industria en la que intervienen personas con enormes recursos económicos.

Entre quienes respondieron estuvo Spencer Pratt, personalidad de la televisión estadounidense y antiguo candidato a la alcaldía de Los Ángeles. Pratt cuestionó públicamente si Garfield también se refería a los multimillonarios que participan en la financiación de películas y contribuyen a que los actores reciban importantes remuneraciones.

Las películas protagonizadas por el actor han acumulado más de $4.000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, una cifra impulsada principalmente por su participación como Spider-Man.

Garfield también interpretará a Sam Altman

La discusión sobre la relación del actor con los multimillonarios cobra mayor relevancia debido a uno de sus próximos proyectos. Garfield interpretará al empresario tecnológico Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en “Artificial”. En la producción también participa Mónica Barbaro, pareja de Garfield, según la información proporcionada sobre el proyecto.

El actor manifestó su incomodidad moral al asumir el papel de Altman. En particular, cuestionó las implicaciones éticas de liderar una empresa o desarrollar una tecnología cuando existe conciencia de que puede producir consecuencias negativas para la sociedad.

Garfield planteó que una persona que acepta semejante nivel de responsabilidad sobre una compañía o tecnología potencialmente dañina necesita, en sus palabras, cierto grado de capacidad para distanciarse emocionalmente de esas consecuencias.

Por ahora, “The Uprising” se perfila como una película histórica con una lectura contemporánea, mientras que las declaraciones de su protagonista ya han provocado un debate incluso antes de su estreno.

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