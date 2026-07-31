Andrew Garfield no ataca a Amazon tras haber cancelado la película “Artificial”

Medios de comunicación han aprovechado el estreno de la película “The Magic Faraway Tree”, protagonizada por Andrew Garfield, para hablar con el actor sobre todo lo que ha generado “Artificial”, película que estrenará más adelante y en la que interpreta al fundador de OpenAI.

Durante el estreno de “The Magic Faraway Tree” en Nueva York, el actor declaró a “The Hollywood Reporter”: “Esta industria se encuentra en un momento interesante y me fascina cómo funcionan las cosas. Estoy muy agradecido a Amazon por haber realizado la película con nosotros y también por haberla ayudado a encontrar un nuevo hogar. Creo que Neon es un lugar realmente emocionante para ella. Creo que encaja a la perfección y estoy muy emocionado de estrenarla con ellos”.

Hay que recordar que el mes pasado se informó que Amazon MGM Studios había cancelado “Artificial” tras haber estado involucrada en su producción. En ese momento, la empresa justificó la decisión diciendo: “Creemos que ‘Artificial’ se beneficiaría más si la estrenara otro estudio y estamos trabajando estrechamente con el equipo de producción para encontrarle una nueva distribuidora”.

Durante semanas, el estudio estuvo ayudando a buscar una nueva distribuidora para la película y finalmente la adquirió NEON, la encargada de haber distribuido en Estados Unidos películas como “I, Tonya” (2017), “Border” (2018) y “Parasite” (2019), esta última se convirtió en el 2020 en la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película.

En las declaraciones que Garfield dio a “The Hollywood Reporter” también dijo que NEON es “un estudio audaz que realiza películas audaces, así que estoy muy emocionado de colaborar con ellos en este proyecto”.

Pese a las declaraciones oficiales hechas por Amazon MGM Studios, medios especializados vinculan la cancelación de “Artificial” después de que Amazon realizó una inversión de 50 mil millones de dólares con OpenAI. Según “The Hollywood Reporter”, muchas otras distribuidoras se negaron a la película por su vinculación con la empresa fundada por Sam Altman y eso les generaba “preocupaciones políticas”.

“Arificial” es una película dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Garfield. El proyecto se ha comparado con “The Social Network”, la película de 2010 que narra la creación de Facebook y se centra en Mark Zuckerberg.

En el caso de la nueva película de Guadagnino, se contaría la historia de Altman creando la que es una de las empresas líderes en inteligencia artificial.

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