Juez frena deportación del dominicano baleado por un agente de ICE en Nueva York

Un juez federal bloqueó temporalmente la deportación de Óscar Belgal, el hombre que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación de control migratorio en El Bronx. La decisión busca garantizar que el inmigrante permanezca bajo la jurisdicción judicial mientras avanza su impugnación de la detención.

El juez J. Paul Oetken determinó que Belgal no puede ser expulsado de Estados Unidos sin una nueva orden judicial mientras su petición para cuestionar legalmente su detención continúe pendiente. Además, restringió los posibles traslados del detenido a instalaciones ubicadas en los distritos Sur o Este de Nueva York o en el distrito de Nueva Jersey, salvo que exista una autorización judicial adicional.

La resolución introduce límites a las decisiones de las autoridades migratorias sobre el lugar de detención y una eventual deportación. Sin embargo, no ordena la liberación de Belgal ni determina responsabilidades por el tiroteo. La medida seguirá vigente mientras el juez asignado al caso no la modifique o revoque.

DHS justifica el traslado por sus antecedentes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Belgal fue trasladado a un centro de detención fuera de Nueva York debido a sus antecedentes penales y al riesgo de fuga que, según la agencia, representa.

En sus declaraciones, el DHS describió a Belgal como un inmigrante dominicano que se encuentra ilegalmente en EE.UU., con una condena por hurto mayor y presuntos vínculos con la pandilla Trinitarios. Estas afirmaciones corresponden a la caracterización oficial de las autoridades migratorias y no constituyen, por sí mismas, una resolución judicial sobre los hechos que rodearon el disparo.

La restricción territorial establecida por Oetken puede resultar relevante para la estrategia legal de Bergal, ya que limita la posibilidad de que sea trasladado a una jurisdicción distante mientras permanece pendiente su recurso. También permite que las actuaciones judiciales continúen bajo condiciones geográficas más acotadas.

Por ahora, el inmigrante permanece detenido y su situación dependerá de los siguientes pasos del proceso judicial. La investigación sobre el tiroteo y la impugnación de su detención avanzan por vías relacionadas, pero distintas: una deberá esclarecer las circunstancias del uso de la fuerza y la otra examinar la legalidad de la custodia migratoria.

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