ICE buscaba detener en Texas a un migrante con antecedentes cuando sus agentes atropellaron a otro hombre

Un inmigrante mexicano identificado como Miguel Parra Hernández resultó herido el sábado al ser atropellado por un vehículo conducido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un operativo migratorio en las afueras de Houston, Texas.

El incidente ocurrió cuando los agentes federales intentaron interceptar una camioneta en la que viajaba José Mendoza Cervantes, el principal objetivo del operativo. Ambos ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie, momento en el que un automóvil negro sin distintivos oficiales aceleró e impactó a Parra Hernández.

De acuerdo con la información publicada por N+ Univisión, el mayor Anthony McConnell, de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, explicó que uno de los agentes intentaba cerrarle el paso al sospechoso cuando se produjo el atropello.

Hospitalizado bajo custodia federal

Parra Hernández sufrió lesiones en la parte inferior del cuerpo, incluida una posible fractura de pierna. Portavoces de ICE indicaron que los agentes le prestaron asistencia médica inmediatamente después del atropello.

El hombre permanece hospitalizado, bajo custodia de las autoridades federales, y su estado de salud es estable.

Mientras tanto, Mendoza Cervantes logró escapar y continúa prófugo. ICE lo ha calificado como una “amenaza para la seguridad pública” y sostiene que tiene antecedentes de arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión ilegal de armas.

La agencia también señaló que el hombre ha sido deportado en dos ocasiones y que tiene una orden definitiva de expulsión, después de haber ingresado irregularmente a Estados Unidos en cinco ocasiones.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris está a cargo de la investigación, con el apoyo de la fiscalía local. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que el vehículo oficial atropelló a Parra Hernández durante la intervención de los agentes federales.

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