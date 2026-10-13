La Casa Blanca pidió a Kimberly Guilfoyle que renuncie como embajadora en Grecia

La Casa Blanca solicitó la renuncia de la diplomática Kimberly Guilfoyle a su cargo como embajadora estadounidense en Grecia, una petición que ocurre tras la difusión de acusaciones sobre presuntas conductas inapropiadas e ilegales cometidas antes y durante su gestión en la sede diplomática de Atenas, así lo confirmó este martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia.

“Ha sido un gran activo para el equipo y le deseamos lo mejor”, declaró la portavoz presidencial Katie Zacharia; sin embargo, no se ha confirmado si Guilfoyle ya formalizó su salida tras el requerimiento presidencial.

Postura del presidente Donald Trump

El presidente Donald Trump expresó públicamente su disconformidad con los señalamientos presentados contra la diplomática: “Bueno, lo estamos analizando”, declaró el mandatario. “No estamos contentos”.

Reportes de la agencia The Associated Press señalaron previamente que tanto el mandatario como el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestaron malestar ante los informes referentes al desempeño de la embajadora.

Diversas publicaciones realizadas por el diario The Wall Street Journal detallaron presuntas faltas atribuidas a Guilfoyle. Entre los hechos señalados destacan supuestas amenazas a un funcionario local griego, la recepción de obsequios no permitidos y el ofrecimiento de influencias gubernamentales a cambio del pago de deudas personales de tarjetas de crédito.

Respuesta de la defensa legal de Guilfoyle

De momento, la diplomática no ha emitido declaraciones personales directas sobre las acusaciones. Sin embargo, sus abogados defensores, David Schwartz y Jesse Binnall, publicaron un comunicado conjunto donde rechazaron cualquier tipo de falta legal, informó The Associated Press.

Sobre los fondos solicitados a un donante, la defensa aclaró que correspondían a honorarios por conferencias y presentaciones públicas realizadas antes de su nombramiento diplomático. Sobre el uso de transporte aéreo privado, los juristas precisaron que la funcionaria:

“Buscó, obtuvo y siguió las directrices del Departamento de Estado y cumplió con las normas de viaje del Departamento”, expresaron sus abogados.

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