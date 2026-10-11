Jueza federal ordena frenar los anuncios de Trump financiados con dinero público

Una jueza federal de Nueva York ordenó suspender una campaña publicitaria del Gobierno de Donald Trump financiada con fondos públicos, después de que los anuncios generaran controversia por su contenido político a pocas semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

La jueza Jennifer Rochon, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, dispuso que la suspensión entrara en vigor a las 6:45 p. m. del domingo y se mantuviera durante 14 días, salvo que el tribunal decidiera extenderla.

La magistrada consideró que mantener la campaña podía ocasionar un daño irreparable.

La medida también bloquea temporalmente una partida de $20 millones de dólares destinada a producir y difundir los comerciales.

La resolución responde a una impugnación del uso de recursos federales para financiar anuncios que, según sus críticos, promocionan a Trump y su agenda política en plena campaña electoral.

La jueza adelantó que publicará una decisión con los argumentos que sustentan su orden.

Anuncios que exaltan a Trump y sus acciones militares

Los comerciales combinan elogios al presidente con mensajes contra sus adversarios políticos y referencias a acciones de su Gobierno, entre ellas la operación en la que fue capturado el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y la guerra contra Irán.

La Administración Trump defendió la campaña y sostuvo que los anuncios tienen fines educativos y de servicio público, no electorales. Sin embargo, sus detractores cuestionan que se utilice dinero de los contribuyentes para difundir mensajes que presentan favorablemente al mandatario en vísperas de los comicios.

La controversia se centra en si esos contenidos pueden considerarse comunicaciones legítimas del Gobierno o si constituyen promoción política financiada con fondos federales.

Trump asegura que está promoviendo al país

Trump defendió personalmente los anuncios y rechazó que su objetivo sea promover su propia imagen electoral. Argumentó que no es candidato en las elecciones de noviembre y que, por tanto, está “promoviendo el país”.

La orden judicial llega después de que Trump anunciara el lunes que los próximos anuncios dejarían de pagarse con dinero de los contribuyentes y serían financiados con recursos de MAGA Inc., el comité de acción política vinculado al presidente.

El anuncio se produjo tras las críticas de legisladores demócratas, que cuestionaron el uso de fondos públicos para difundir mensajes favorables al mandatario.

Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que el cambio anunciado no implicaba reembolsar al Gobierno el dinero ya gastado en los comerciales. Por tanto, el compromiso de recurrir a fondos privados para futuros anuncios no resolvía la controversia sobre la campaña financiada con recursos federales.

La orden judicial supone una suspensión temporal, no una decisión definitiva sobre la legalidad de la campaña. Durante los 14 días de vigencia, el tribunal podrá evaluar los argumentos del caso y determinar si corresponde mantener o modificar las restricciones.