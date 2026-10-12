Agentes federales registran casa de la representante demócrata Ilhan Omar, según informes

Agentes federales bajo directrices del Departamento de Justicia registraron la residencia de la representante Ilhan Omar, en el área de Washington, D.C., durante la madrugada del lunes.

“Hoy, en el área de Washington, D.C., la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutó una orden de registro autorizada judicialmente y obtenida por el Departamento de Justicia”, declaró un portavoz del departamento en declaraciones recogidas por ABC News. “Esta acción policial forma parte de una investigación penal federal en curso”.

Ante la solicitud de declaraciones sobre la orden ejecutada por parte del medio anteriormente citado, un representante de la oficina parlamentaria de Omar no emitió comentarios de forma inmediata.

La intervención policial en la residencia de la legisladora nacida en Somalia se produce tras un expediente por presunto fraude criminal, según informó Fox News, mediante fuentes no identificadas, las cuales se centran en la documentación sobre el estatus migratorio de Omar, que fue tramitada por su padre fallecido durante la infancia de la congresista.

EXCLUSIVE: Federal agents descended on Rep. Ilhan Omar's Washington, D.C., home early Monday morning amid an investigation into the congresswoman's immigration paperwork.



Multiple HSI agents in jackets were seen outside the residence around 6 a.m. as Homeland Security? pic.twitter.com/gTnEiC0z2a — Fox News Politics (@foxnewspolitics) October 12, 2026

Allanamiento en contexto electoral

Asimismo, esta ejecución de orden judicial se registra a tres semanas de los comicios de mitad de mandato programados para el 3 de noviembre. En este proceso electoral, la bancada del partido republicano del presidente Donald Trump busca conservar las mayorías parlamentarias en las cámaras del Congreso de Estados Unidos.

La congresista ha sido objeto continuo de cuestionamientos políticos por parte de Donald Trump, quien ha formulado pronunciamientos públicos dirigidos hacia la comunidad somalí-estadounidense radicada en el estado de Minnesota.

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