Policía del NYPD salva a bebé de un mes que había dejado de respirar en Queens

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) lograron salvar la vida de un bebé de apenas un mes que había dejado de respirar en un apartamento de Astoria, Queens. Las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales muestran la rapidez con la que respondieron a la emergencia y comenzaron las maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de los servicios médicos.

El incidente ocurrió el pasado 1 de octubre, poco después de las 4:30 p.m. (ET), en un edificio situado cerca de la avenida 24 y la calle 27. Los policías subieron corriendo las escaleras hasta el apartamento, donde encontraron al niño inconsciente y sin responder a los estímulos.

Ante la gravedad de la situación, uno de los agentes comenzó a practicarle compresiones torácicas y otras maniobras para intentar restablecer su respiración. El menor reaccionó y volvió a respirar antes de que concluyera la intervención policial.

El video muestra la reacción de los policías

Las imágenes difundidas recientemente permiten observar cómo los oficiales del 114º precinto acudieron al lugar y comenzaron las maniobras de primeros auxilios sin perder tiempo. De acuerdo con los reportes del caso, las compresiones se prolongaron durante aproximadamente un minuto y medio, mientras los agentes esperaban a los paramédicos.

Después de recuperar la respiración, el niño fue atendido para su traslado al hospital. La intervención de los agentes permitió mantener las maniobras de reanimación hasta la llegada de la asistencia médica especializada.

¿Cuál es el estado de salud del bebé?

Según ABC 7, el niño fue trasladado de urgencia al NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, en Manhattan, donde ingresó en condición estable.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado públicamente qué provocó que el bebé dejara de respirar. Tampoco se han divulgado detalles adicionales sobre su evolución médica posterior al ingreso hospitalario.

El caso vuelve a poner de relieve la importancia de actuar con rapidez ante una emergencia médica, especialmente cuando la persona afectada es un recién nacido. En estos episodios, la capacidad de reconocer la gravedad de la situación y solicitar ayuda de inmediato puede resultar determinante.

Qué hacer si un bebé deja de respirar

Ante una emergencia de este tipo, la recomendación es llamar inmediatamente al 911 en Nueva York y seguir las instrucciones del operador mientras llega la asistencia médica. Si un bebé está inconsciente, no responde o no respira normalmente, es fundamental comunicarlo con claridad para que los servicios de emergencia puedan orientar la respuesta.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) para lactantes requiere técnicas específicas, distintas de las utilizadas con adultos. Por ello, quienes no tengan formación en primeros auxilios deben seguir las indicaciones del operador de emergencias y evitar maniobras improvisadas.

Cuando una persona ha recibido entrenamiento en RCP para bebés, debe aplicar las técnicas apropiadas según su formación y las circunstancias de la emergencia. Si el menor no responde y no respira con normalidad, no se debe retrasar la llamada al 911 para intentar determinar por cuenta propia qué está ocurriendo.

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