Ciclista muere atropellado por una ambulancia en Staten Island

Un ciclista murió tras ser atropellado por una ambulancia la noche del lunes en Staten Island, Nueva York, cuando circulaba en sentido contrario por una avenida del vecindario de Bulls Head, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

De acuerdo con información recabada por Gothamist, el accidente ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. (ET), cuando la ambulancia giraba a la izquierda hacia Christopher Lane desde Richmond Avenue y golpeó al hombre, que avanzaba hacia el sur por el carril destinado al tránsito en dirección norte.

Según las autoridades, el vehículo de emergencias no trasladaba a ningún paciente ni acudía a un llamado específico. Tampoco tenía encendidas las luces ni las sirenas al momento del impacto.

El ciclista sufrió heridas graves

La fuerza de la colisión lanzó al ciclista contra el pavimento. El hombre sufrió lesiones severas en la cabeza y otras partes del cuerpo, de acuerdo con el reporte policial.

La propia tripulación de servicios médicos de emergencia (EMS) que viajaba en la ambulancia intentó brindarle asistencia para salvarle la vida inmediatamente después del choque. Posteriormente, otra unidad llegó al lugar y trasladó al herido al Richmond University Medical Center.

Sin embargo, los médicos confirmaron su muerte en el hospital.

Las autoridades no habían divulgado públicamente la identidad de la víctima durante las primeras horas del martes. La Policía indicó que se trataba de un hombre de unos 40 años, sin ofrecer más detalles sobre su procedencia o las circunstancias que lo llevaron a circular por ese carril.

El conductor permaneció en el lugar

El hombre que conducía la ambulancia, de 58 años, permaneció en el sitio del accidente, según el NYPD. Hasta la mañana del martes, no se habían presentado cargos contra él.

La Policía tampoco sospecha que hubiera ocurrido una actividad criminal relacionada con el choque. La investigación deberá esclarecer los detalles de la colisión y las condiciones en que circulaban tanto la ambulancia como la bicicleta antes del impacto.

Por el momento, la información difundida por las autoridades señala que el ciclista transitaba en dirección contraria y que el vehículo de emergencia no utilizaba señales luminosas ni acústicas.

Un accidente mortal en las calles de Nueva York

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan ciclistas y conductores en las calles de la ciudad, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad y la anticipación de las maniobras pueden resultar determinantes.

No obstante, con los datos disponibles hasta ahora, no es posible establecer si la circulación en sentido contrario fue el único factor que intervino en el accidente ni atribuir responsabilidades adicionales más allá de lo informado oficialmente.

Sigue leyendo:

* Muere obrero de construcción tras quedar atrapado por la rotura de una tubería de agua en Long Island

* Un choque durante una persecución policial en Nueva Jersey dejó a una bebé de 3 meses en coma

* Una SUV se estrella en intersección de Staten Island, segundo accidente en cuatro días