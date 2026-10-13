Revelan que Gianni Infantino tendría un segundo sueldo oculto en FIFA de casi $2 millones de dólares

Gianni Infantino habría percibido varios millones de dólares adicionales a su remuneración habitual como presidente de la FIFA sin que esas cantidades quedaran reflejadas en los informes anuales del organismo.

Así lo señala una investigación publicada por The Times, que ha detectado pagos efectuados a través de la empresa responsable de organizar el Mundial de 2026 en Estados Unidos.

Según la información publicada, Infantino recibía dos remuneraciones diferentes: una abonada por la FIFA en Suiza, que sí aparecía en la documentación económica anual, y otra procedente de FWC2026 US Inc., la sociedad constituida para gestionar la organización del campeonato en territorio estadounidense. Esta segunda fuente de ingresos no figuraba en el informe público de la FIFA.

?EXCLUSIVE: Fifa paid millions of dollars to Gianni Infantino on top of his standard salary and bonus, but did not publicly declare the payments in an alleged violation of its own statutes. Sources say that some of the undisclosed money was to cover his luxury lifestyle in the? — Times Sport (@TimesSport) October 12, 2026

Cerca de $2 millones de dólares

Los datos económicos correspondientes a 2024 reflejan que Infantino cobró 4.3 millones de francos suizos, equivalentes a unos 3.9 millones de libras, según el informe anual de la FIFA.

Sin embargo, la documentación fiscal presentada ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) por FWC2026 US Inc. recoge un pago adicional de $1.8 millones de dólares, aproximadamente 1.3 millones de libras.

Las fuentes citadas por The Times sostienen que el dirigente habría recibido cantidades similares, o incluso superiores, durante 2025 y 2026. Por el momento, la información publicada no detalla de manera completa el importe total acumulado por estos conceptos.

La investigación también apunta a que parte de los fondos no declarados habría servido para cubrir gastos relacionados con el estilo de vida de Infantino en Miami durante los preparativos del Mundial. Entre ellos se encontraría el alquiler de una mansión de lujo situada frente al mar, cuyo coste ascendería a decenas de miles de dólares mensuales.

Los datos recogidos por The Times también señalan que Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, no recibió pagos adicionales de FWC2026. Tampoco los percibió Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, pese a ocupar la presidencia del consejo de administración de la sociedad organizadora.

FIFA desmintió los pagos

FIFA salió al cruce frente a los nuevos ataques que sufre Gianni Infantino. En este caso, la Federación Internacional, desmintió las versiones sobre una investigación que habría “revelado” que el titular del ente regulador del fútbol mundial cobraba un segundo sueldo vinculado al Mundial.

El portavoz de la FIFA, frente a lo publicado por The Times, subrayó que “la FIFA no paga un segundo salario al presidente de la FIFA y cumple con todos los requisitos de presentación de informes en relación con las compensaciones”. A la vez, resaltaron: “La compensación anual del presidente de la FIFA, así como otros beneficios contractuales, son determinados por el Subcomité de Compensaciones independiente”.

En el mismo ítem, desde la Federación marcan que “rechaza rotundamente cualquier afirmación de que haya dejado de divulgar información financiera o de que haya violado los Estatutos de la FIFA. Las cuentas de la FIFA son auditadas de manera independiente y todas las declaraciones están alineadas con las regulaciones fiscales en Suiza, Estados Unidos y en cualquier otro lugar”.

En consonancia, resaltó que la agenda y las miradas de la FIFA van más allá de los ataques ya puntuales contra la conducción de la Federación. “La FIFA está plenamente concentrada en la reunión del Consejo de la FIFA de este jueves y espera con interés las conversaciones con sus miembros para seguir haciendo crecer el fútbol tras la Copa Mundial de la FIFA más exitosa de la historia”.

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