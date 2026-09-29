Presidente de UEFA ataca nuevamente a Infantino: “El fútbol no necesita emperadores”

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, lanzó un mensaje a su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, con el que recuerda que la postura del organismo europeo sigue siendo completamente contraria a la de la FIFA en cuanto a gobernanza en el fútbol.

“El fútbol mundial ha escuchado recientemente algunas palabras muy convenientes: desarrollo, democratización, consulta… palabras utilizadas, de hecho, para describir justo lo contrario. Vender parte del futuro del fútbol no se convierte en desarrollo simplemente porque se le llame «desarrollo». Presentar un hecho consumado a las asociaciones nacionales no se convierte en democratización porque se le llame «democratización», por muy cuantioso que sea el cheque. Y el secretismo no se convierte en consulta porque se le llame «consulta»”, alertó Ceferin.

Y luego insistió: “Imaginen que uno de sus altos ejecutivos negocia en secreto la cesión del control de las «joyas de la corona» de su club. Ustedes no lo sabían. Su junta directiva no lo sabía. Sus jugadores y aficionados no lo sabían… Y, para cuando se enteran, el acuerdo ya está prácticamente cerrado. Imaginen que esa persona crea un «premio de la paz» para un líder político, sin que su propia junta directiva tenga voz ni voto en su creación o en la elección del destinatario. Luego, ese mismo líder político llama durante la mayor competición del mundo para quejarse de una decisión tomada en el terreno de juego. Las reglas dicen una cosa. Suena el teléfono. Y entonces, la decisión cambia”.

El ataque de Ceferin a Infantino pasó incluso por llamarle “emperador”. “El fútbol no necesita emperadores. Y no tiene sitio para cortesanos. Quienes gobernamos este deporte vamos y venimos. El fútbol permanece. Y eso nos deja una responsabilidad sencilla: dejar el deporte más fuerte de como lo encontramos. Así que sí, crezcamos. Innovemos. Hagamos que nuestros clubes y competiciones sean aún más exitosos. Pero no olvidemos nunca que el fútbol es más grande que quienes lo gobiernan en cada momento. Somos custodios, no dueños. Nadie tiene derecho a vender su futuro. El fútbol, ​​queridos amigos, no está en venta. Ni hoy. Ni mañana. Nunca”, concluyó.

?? Strong words on Gianni Infantino from Aleksander ?eferin at the EFC General Assembly. Although the FIFA President isn't directly named, he's compared to the emperor in Hans Christian Andersen's famous book.



"I call to mind Hans Christian Andersen's The Emperor's New Clothes.? pic.twitter.com/RLfCsWUscK — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 29, 2026

Ambición económica, con límites

Ceferin ha defendido, al mismo tiempo, que el éxito comercial es imprescindible. Ha reivindicado la inversión y los riesgos que asumen los clubes y ha destacado su colaboración con la UEFA a través de UC3, con la previsión de superar por primera vez los 5.000 millones de euros por temporada en el próximo ciclo comercial.

“El dinero puede ayudar al fútbol a crecer. Pero nunca debería decidir a qué renunciamos”, ha advertido.

También ha agradecido a Al-Khelaïfi su contribución a la unidad de los clubes europeos y ha reclamado confianza para defender el modelo continental.

Para el presidente de la UEFA, quienes gobiernan este deporte deben asumir que son sus custodios, no sus propietarios.

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