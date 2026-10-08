Dirigentes de la UEFA definen una estrategia para sacar a Gianni Infantino de la FIFA

Los principales dirigentes del futbol europeo se reunieron en Berlín, Alemania para definir una estrategia con la que buscan enfrentar a Gianni Infantino en las próximas elecciones presidenciales de la FIFA.

La UEFA convocó a sus 55 federaciones miembro a una reunión en la capital alemana, donde uno de los principales temas será la posibilidad de impulsar una candidatura capaz de competir contra Infantino en los comicios programados para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Cabe recordar que, el conflicto aumentó después del polémico proyecto de inversión privada en competencias de la FIFA, conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba la participación de inversionistas externos en los derechos comerciales de torneos como el Mundial. La propuesta fue retirada pocos días después de darse a conocer en julio.

A partir de esa situación, la UEFA incrementó sus críticas hacia la gestión de Gianni Infantino. Entre las acciones que analiza se encuentra la preparación de una posible denuncia penal en Suiza por mala gestión financiera relacionada con la operación comercial, además de solicitudes ante tribunales de Estados Unidos para obtener documentación con el fin de recaudar pruebas.

UEFA busca un candidato para enfrentar a Gianni Infantino

Aunque Europa cuenta con 55 de las 211 federaciones que tienen derecho a voto en la FIFA, este bloque por sí solo no tiene suficientes votos para definir la elección. De acuerdo con una investigación de The Associated Press citada por distintos medios, Infantino tendría alrededor de 90 apoyos comprometidos, aunque esa cifra podría modificarse antes de los comicios.

El principal reto para la UEFA es encontrar un candidato que pueda reunir respaldo más allá de Europa. El plazo para presentar las candidaturas vence el próximo 18 de noviembre, por lo que las federaciones opositoras cuentan con poco más de un mes para alcanzar un acuerdo.

Aleksander Ceferin strebt eine weitere Amtszeit als Präsident der UEFA an und stellt sich im kommenden April zur Wiederwahl. ?? Der Slowene kündigte seine Bewerbung nach dpa-Informationen bei einem Treffen in Berlin an und scheidet damit auch offiziell als möglicher Gegenkandidat? pic.twitter.com/mWViQUdyUF — Sky Sport (@SkySportDE) October 8, 2026

Entre los nombres que habían sido mencionados para competir contra Gianni Infantino se encuentran Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA; Victor Montagliani, dirigente de la Concacaf; y Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain. Sin embargo, ninguno de ellos aparece actualmente como una opción definida para la elección.

Por otra parte, el exfutbolista suizo Ramón Vega anunció su intención de competir por la presidencia de la FIFA. El antiguo jugador del Tottenham señaló que busca reunir los apoyos necesarios para formalizar su candidatura y plantea una reforma de la estructura de gobierno del organismo.

¿Cuándo serán las elecciones de la FIFA?

La elección presidencial de la FIFA se realizará el 18 de marzo de 2027 durante el Congreso del organismo en Rabat, donde Gianni Infantino buscará un nuevo mandato, mientras sus opositores intentan construir una candidatura común que pueda disputarle el cargo.

Además del futuro de Infantino, los dirigentes europeos abordarán otros asuntos relacionados con políticas, estrategia y competiciones internacionales. La reunión también podría servir para plantear qué cambios de transparencia y gobernanza esperan impulsar en la FIFA.

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