Video: Trump se burla de manifestante que lo interrumpió durante un mitin electoral en Ohio

Un acto de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrado este lunes en Youngstown (Ohio), registró momentos de tensión tras la interrupción de un manifestante.

El hombre fue agredido con varios puñetazos por parte de un asistente al evento y, posteriormente, el personal de seguridad lo expulsó del recinto a empujones.

“Se va de vuelta a casa con mamá”, expresó Trump desde el estrado tras iniciarse la agresión en las gradas del recinto. “Oh, tiene que ponerse a dieta. Es un tipo gordo. Tiene que hacer dieta rápido”

A fight broke out at President Trump's rally in Youngstown, Ohio, Monday after several attendees physically confronted a protester wearing a “Release the Epstein Files” shirt.



Police intervened and escorted the protester out of the venue. Trump followed up by mocking the? pic.twitter.com/MpOwgIuKEO — CBS News (@CBSNews) October 13, 2026

El manifestante portaba una camiseta con la consigna “Publiquen los papeles Epstein”, en referencia a la investigación sobre el fallecido magnate procesado por delitos sexuales.

Contexto político y electoral en Estados Unidos

La presencia de Trump en la localidad de Youngstown forma parte de una gira de actos públicos organizada para respaldar a los candidatos del Partido Republicano con miras a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

En esta jornada electoral se votará la renovación total de la Cámara de Representantes y de una tercera parte del Senado. En ambos hemiciclos, la formación republicana busca mantener su actual mayoría de escaños frente a la oposición.

La interrupción registrada en Ohio se suma a otros episodios similares ocurridos durante la actual campaña electoral del mandatario estadounidense, informó ABC News. La semana pasada, en la ciudad de San Antonio (Texas), el personal de seguridad expulsó de otro evento a un manifestante que llevaba puesta una camiseta de la selección española de fútbol.

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